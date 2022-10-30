"Бавовна" в Росії: після "прильоту" під Бєлгородом різко зникло світло

У Бєлгородській області після прильоту зникло світло / Колаж фото УНІАН

У Росії поблизу Бєлгорода пролунали потужні вибухи. Відразу після них у місцевих жителів різко пропала електрика. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибухи були чутні в російському селі Нікольське Бєлгородської області. Їх почули місцеві жителі приблизно о 18:10 30 жовтня.

"Вибухи в Бєлгородському районі ~ 20-30 хвилин тому. Швидше за все, робота ППО, але можливі і прильоти", - написали в мережі.

Пізніше стало відомо про те, що в селі Нікольське зникло світло. Також в Мережі повідомляють про пожежу, видніється великий стовп диму.

У Бєлгородській області після "прильоту" пропало світло / скріншот

Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладали в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни". Відзначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.

22 жовтня повідомлялося про те, що в результаті "прильоту" по Бєлгородській області у населеному пункті Шебекіно сталися кілька сильних пожеж. Майже 15 тисяч людей залишилися без світла і води.

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