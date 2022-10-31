Ракетний удар по Києву: у столиці пролунали потужні вибухи, частина міста знеструмлена і немає води

Окупанти завдали ракетного удару по Україні / Reuters, pixabay.com

У понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в Мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня. Всього окупанти випустили 15 ракет.

Повідомлялося, що йде масований наліт з боку Каспійського моря, де в повітря піднялися російські бомбардувальники.

Дим над Києвом поле вибуху / Фото Telegram

У Telegram-каналах пишуть, що російські окупанти ймовірно б'ють по електропідстанціях у Києві. У деяких районах міста почалися проблеми зі світлом.

У пресслужбі Київської обласної державної адміністрації повідомили, що ворог атакував ракетами Київ та Київську область. В регіоні було не менше 10 вибухів, частина яких – робота ППО.

Мешканців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив ракетний удар по Києву. За його словами, в результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. За його словами, всі служби працюють.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вже відреагував на ракетну атаку 31 жовтня.

"Російські невдахи продовжують воювати з мирними об'єктами. Ми витримаємо, а їхня ганьба буде коштувати цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті. Зброя, санкції, покарання ворога", - написав Єрмак у Telegram.

Як повідомляв Главред, 10 жовтня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

Внаслідок обстрілу сталося влучення по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

17 жовтня у Києві також прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що чотири вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа.

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