Масований обстріл України: окупанти пошкодили 18 об'єктів, більше 10 людей постраждали

Масований обстріл України 31 жовтня / Коллаж фото facebook.com/Командування Повітряних Сил ЗСУ, скріншот

Російські окупанти здійснили масований обстріл України вранці 31 жовтня. Вони вдарили ракетами та дронами по 10 регіонам країни. Загалом було пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Внаслідок атаки знеструмлено сотні населених пунктів у 7 областях України.

"Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо.Також дякую енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак", - написав Шмигаль.

Ремонтники вже працюють над відновленням потужностей. У Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тривають аварійні відключення.

Російські окупанти обстріляли 18 об'єктів в Україні 31 жовтня / скріншот

Начальник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що внаслідок "прильотів" поранено 13 людей. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - сказав Клименко.

Ракетний терор РФ

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, українська ППО сьогодні вранці збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет.

Внаслідок атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

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