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Медведєв бредово запропонував Києву виконати умови Кремля заради світла: у Зеленського жорстко відповіли

28 жовтня 2022, 15:43

Дмитро Медведєв продовжує робити заяви з приводу україно-російської війни - і як і раніше вони не відрізняються будь-якої адекватністю і чіткістю.

Медведєв, Подоляк
Дмитро Медведєв і Михайло Подоляк / колаж УНІАН

Скандально відомий російський політик Дмитро Медведєв (колишній президент країни-агресора, а нині ‒ заступник голови Радбезу РФ) відзначився новою неадекватною заявою. Тепер він говорить в Telegram - мовляв, для того, щоб російські окупанти перестали наносити підлі удари по українській енергосистемі, офіційний Київ повинен виконати неадекватні вимоги Кремля в рамках україно-російської війни.

Медведєв нахабно каже-мовляв, Україні імпорт електроенергії зі Словаччини не допоможе стабілізувати енергосистему після російських ударів. А з електрикою в українців, на його думку, налагодиться тільки тоді, коли Київ "визнає" загарбницьку війну проти України і анексію тимчасово захоплених Росією районів.

Реакція українських офіційних осіб не змусила себе довго чекати. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відповів - Заява Медведєва де-факто означає-Росія зізналася на державному рівні в тероризмі.

"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: Ми будемо знищувати українську енергосистему і тероризувати мільйони людей, поки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне визнання в тероризмі на державному рівні. Про які переговори тут можна говорити? З ким?",- каже він.

Подоляк

Нагадаємо, 10 жовтня, після під час масованого ракетного удару, Медведєв закликав до "повного демонтажу політичного режиму України".

"Перший епізод зіграний. Будуть і інші. І ще. Висловлю особисту позицію. Не можу не згадати про це зараз. Українська держава в нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом буде представляти постійну, пряму і явну загрозу Росії. Тому крім захисту наших людей і охорони кордонів країни метою наших майбутніх дій, на мій погляд, повинен стати повноцінний демонтажу політичного режиму України", - писав "клоун" Медведєв.

Також нещодавно Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними загрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Інші новини:

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