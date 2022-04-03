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"Кадирівці" розграбували українські конвої та роздавали гуманітарку нібито "від Рамзана та його мами"

3 квітня 2022, 05:53

TikTok-війська Рамзана Кадирова зняли пропагандистський ролик про роздачу гуманітарної допомоги жителям окупованих міст України.

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Кадирівці зняли нове відео для соцмереж / Фото t.me/insiderUKR

Чеченські найманці полку Рамзана Кадирова зняли пропагандистський ролик про роздачу гуманітарної допомоги жителям окупованих міст України.

"Кадирівці" стверджують, що продукти харчування та медикаменти були передані від Фонду матері голови Ічкерії Аймані Несіївної. Але насправді найманці розграбували українські гуманітарні конвої. Про це свідчать знімки, опубліковані Telegram-каналом Інсайдер Україна.

"На скріншотах з відео чітко видно назви на продуктах українською мовою - "Борошно", "Віденський Сервелат" і "Лікарська". Проте в пості до відео на каналі Кадирова сказано, що ця допомога була доставлена Фондом Ахмата Раджі Кадирова і зокрема Аймані Несіївною", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв головред, "кадирівці", яких тепер називають не інакше як "TikTok-військами", вступили в "запеклий бій " в одному з українських міст. Цього разу вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.

Інші новини:

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