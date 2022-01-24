Івано-Франківська область стала "червоною": що заборонено з 24 січня

Карантин посилили в Івано-Франківській області / Фото pixabay

З понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу.

На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені, передає ТСН.

Наступними кандидатами на перехід в "червону" зону в МОЗ назвали Рівненську та Львівську області, а також Буковину. У Львові та кількох містах області учнів старших класів вже відправили на дистанційне навчання.

Червона зона - що заборонено

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менше 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Перераховані вище обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть:

мати "зелений" COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19.

Також у "червоній" зоні діє низка правил, які не скасовуються навіть за наявності COVID-документів. Зокрема, заборонено:

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роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% здобувачів освіти і співробітників;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Зазначимо, в Івано-Франківській області на дистанційне навчання відправили школярів старших класів щонайменше до 7 лютого. Молодші класи та садочки поки працюють у звичайному режимі.

Заклади харчування, ринки, непродовольчі магазини, салони краси, спортзали можуть працювати лише за умови 100% вакцинації персоналу і відвідувачів, наявності у них негативних ПЛР-тестів або експрес.

Сьогодні штаб з протидії коонавірусу повинен вирішити, як вчинити далі. Зокрема, до яких ще обмежень вдатися, щоби стримати поширення вірусу.

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Як повідомляв Главред, колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов заявив, що пік нового спалаху захворюваності на коронавірус в Україні можна очікувати в кінці січня-початку лютого. Кількість нових виявлених випадків може досягати 40 тисяч на добу. Проте, "збити шапку" цієї хвилі можуть самі українці, якщо згадають про всі відомі заходи захисту, маски, соціальну дистанцію тощо.

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