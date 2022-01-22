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45 тисяч нових випадків на день, але хвиля буде швидкою: медик повідав, чого українцям чекати від Омікрона

22 січня 2022, 10:08

Враховуючи досвід проходження хвилі Омікрона іншими країнами, медик припустив, що статистика може перевищувати статистику попередньої хвилі у рази.

коронавірус
Медик повідав, чого українцям чекати від Омікрона / колаж Reuters

На піку поточної хвилі захворюваності на коронавірус в Україні може фіксуватися до 45 тисяч нових випадків хвороби на добу. Але ця хвиля буде "швидшою", ніж попередня, вона може піти на спад через 2 тижні після піку, заявив доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв.

"Якщо порівнювати з тими країнами, які вже пройшли Омікрон, то можна спрогнозувати, що спалах триватиме досить короткий проміжок часу. Наприклад, у Південній Африці буквально через три тижні все пішло на спад", – сказав Крамарєв у коментарі Obozrevatel.

За його словами, відлік цих тижнів слід вести від піка хвилі.

"Коли буде пік, після цього через 2-4 тижні піде на спад", - уточнив він.

Крамарєв зазначив, що говорити про конкретні цифри захворюваності на піку хвилі в Україні складно, оскільки "у нас вони залежать не тільки від кількості виявлених випадків, але і від кількості обстежених".

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Проте, враховуючи досвід проходження хвилі Омікрона іншими країнами, медик припустив, що статистика може перевищувати статистику попередньої хвилі в рази.

"Якщо порівнювати з країнами, які вже пройшли цей пік, то можна очікувати, що захворюваність в Україні буде 3 2-2,5 раза більше, ніж на Дельта-хвилі. Якщо на Дельта-хвилі у нас було орієнтовно 20 тисяч, то 40-45 тисяч може бути на цій хвилі", – спрогнозував він.

Медик зауважив, що, на відміну від попереднього штаму, в цілому штам Омікрон переноситься легше. Однак, він спрогнозував, що навантаження на медичну систему може бути великим.

"Зрозуміло, що у більшості Омікрон протікає легко, але є ж і групи ризику. Тим більше, Омікрон обходить вакцинальні тіла й отримані в результаті хвороби, тому люди можуть хворіти повторно. Все одно, швидше за все, буде велике навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав він.

Зазначимо, коронавірус в Україні за добу 21 січня виявили у 22 473 жителів країни (добою раніше було 20 156). У тому числі захворіли 2838 дітей і 535 медпрацівників.

Нагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

21 січня київська влада звернулася до місцевих роботодавців з проханням перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи. До такого рішення чиновники прийшли через стрімке зростання кількості випадків інфікування COVID-19 в місті.

З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону зону" епідемічної небезпеки через сплеск коронавірусу.

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