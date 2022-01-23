"Симптоми, як у застуди": лікар назвав 5 ознак, які можуть вказувати на Омікрон у щеплених

Коронавірус мутує, тому симптоми захворювання змінюються - вчені / Reuters

Новий варіант коронавірусу Омікрон більш заразний, ніж попередні штами, а мутації шиповидного білка посилили вірус проти двох щеплень від коронавірусу. Однак ця варіація COVID-19 повинна викликати більш легкий перебіг захворювання, оскільки у людей з'явилося два шари імунітету - природний і від вакцинації. Симптоматика захворювання змінилася: задишка, лихоманка і втрата нюху відійшли на другий план. Відтепер у вакцинованих частіше спостерігаються нежить, головний біль, втома, чхання і біль в горлі. Про це заявив британський епідеміолог, професор Тім Спектор.

Як повідомляє Express з посиланням на заяву Спектора, який очолює дослідження ZOE Covid, у рамках якого проводиться аналіз руху коронавірусної пандемії, була проведена робота щодо симптомів позитивних випадків Омікрона. Їх порівняли з проявами Дельти та інших варіацій COVID-19.

Омікрон викликає більш легкий перебіг захворювання

Вказується, що коронавірус виявився такою загрозою, в процесі циркуляції якої з'являються варіанти з мутаційними перевагами. В поле дослідження вчених потрапив Омікрон. Новий штам більш заразний, ніж попередні варіації, а зміни шиповидного білка забезпечили йому перевагу проти двох щеплень проти COVID-19.

Втім, вказується, що наразі світ став сильнішим у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Велика частина населення отримала два шари імунітету - природний і від щеплення. Тому Омікрон викликає більш легкий перебіг захворювання, ніж штам Дельта і варіанти, що передують новій варіації.

Симптоматика коронавірусу при Омікроні змінилася

Як стверджує Спектор, через мутацію вірусу змінилася і симптоматика захворювання. Як тільки з'явився коронавірус, стало зрозуміло, що класичних симптомів три – кашель, лихоманка і втрата нюху. Також існувало ще мінімум 20 альтернативних проявів COVID-19.

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"Ще у 2020 році стало зрозуміло, що оригінальна і альфа-версія коронавірусу мають три дуже поширених симптому: кашель, лихоманку і втрату нюху, а також, щонайменше, 20 інших проявів", - зазначив лікар.

За його словами, після появи Дельти симптоми змінилися.

"Симптоми, подібні до застуди, включаючи нежить, біль у горлі та постійне чхання, почастішали, а також головний біль і кашель, особливо у людей, які були вакциновані", - сказав Спектор.читайте такожВиявлено коронавірус-мутант: що відомо про гібриді Дельти та Омікрона

Доктор акцентує увагу на тому, що Омікрон, схоже, продовжує тенденцію, яку раніше було встановлено Дельтою. За нового штаму симптоми швидше схожі на звичайну застуду, а специфічних ознак стає менше.

"Омікрон викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані, і менше загальних системних симптомів, таких як нудота, болі в м'язах, діарея і висип на шкірі", – пояснив Спектор.

П'ять симптомів Омікрону у вакцинованих

Спектор стверджує, що у людей, які зробили щеплення проти СOVID-19, можуть бути наступні симптоми, які, ймовірно, вказують на зараження Омікроном:

Нежить

Головний біль

Втома

Чхання

Біль в горлі

Підкреслюється, що, як вдалося з'ясувати команді ZOE, тільки у половини з вакцинованих від коронавірусу було виявлено один з трьох класичних ознак коронавірусу – лихоманка, кашель або втрата нюху.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили про те, що світ може зіткнутися з новими штамами COVID-19. В організації закликали не допускати недооцінки загрози штаму Омікрон. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що новий варіант коронавірусу може призводити до важкої форми захворювання і летальних наслідків.

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