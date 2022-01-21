Івано-Франківська область переходить у "червону зону": стала відома дата

На Прикарпатті посилюють карантин / pixabay

Івано-Франківська область переходить у "червону зону" епідемічної небезпеки через сплеску коронавірусу.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками позачергового засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він уточнив, що "червона зона" на Прикарпатті вводиться з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - додав Немчінов.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

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За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.

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