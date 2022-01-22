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Скільки українців може повторно захворіти COVID-19: лікар назвав цифру

22 січня 2022, 13:26

Йдеться про інфікування штамом Омікрон.

коронавірус
Ситуацію погіршує Омікрон / колаж Reuters

В Україні зростає кількість повторних випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Люди заражаються Омікроном.

За словами лікаря та радника мера Львова з медичних питань Тараса Жиравецького у бліцінтерв'ю ТСН, 10% українців, які вже раніше перенесли COVID-19, можуть повторно захворіти коронавірусом, інфікувавшись штамом Омікрон.

"Ми сподіваємося, що цей штам буде такий, як у Великобританії, і у нас буде мала кількість госпіталізацій. Що я зараз бачу: по-перше, дійсно, зараз-так, як у Великобританії заявили, що 10% населення буде хворіти повторно з Омікроном. Це вже на 1 мільйон осіб - 100 тисяч раніше хворіли", - сказав лікар.

читайте такожУ Львові спалах захворювання на коронавірус серед дітей - Охматдит переповненийТакож Жиравецький стверджує, що в Україні дуже багато людей, які раніше перехворіли коронавірусом, також інфікувалися Омікроном, а в майбутньому таких випадків буде ще більше.

Однак відомо, що частина повторних заражень проходить в легкій формі.

Нагадаємо, за останню добу в країні зафіксовано понад 22 тисячі нових заражень. У зв'язку з цим, області знову переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину. Станом на суботу, 22 січня, у "помаранчевій" зоні знаходиться вже 10 областей.

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