Гірший, ніж Омікрон: в ООН передрекли світу новий штам коронавірусу

В ООН передрекли світу новий штам коронавірусу / колаж Reueters

В Організації об'єднаних націй вважають, що незабаром може з'явитися новий штам коронавірусної інфекції. Варіант може бути ще гірший, ніж Омікрон.

Як повідомляє Xinhua, таку заяву зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи перед Генеральною Асамблеєю. Він вважає, що світу слід перейти в режим "надзвичайної ситуації" в боротьбі з поширенням коронавірусу.

За його словами, зупинка поширення інфекції повинна бути головною на порядку денному кожної країни.

"Омікрон - це ще одне попередження. Наступний варіант може бути гіршим", - сказав Гутерріш.

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Нагадаємо, 20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

21 січня київська влада звернулася до місцевих роботодавців з проханням перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи. До такого рішення чиновники прийшли через стрімке зростання кількості випадків інфікування COVID-19 в місті.

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