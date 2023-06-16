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"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

Анна Ярославська
16 червня 2023, 08:08 оновлено 16 червня, 08:15
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Перемога РФ у війні проти України означатиме, що в майбутньому країна-агресор не зупиниться і піде далі, можливо навіть на одну з країн НАТО.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Рон Десантіс,
Зеленський поставив на місце Дональда Трампа і Рона Десантіса / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський поставив на місце колишнього президента США Дональда Трампа і губернатора Флориди Рона Десантіса - ці американські політики сумніваються, чи потрібно Вашингтону продовжувати надавати військову допомогу нашій країні для боротьби з російськими агресорами.

За словами Зеленського, перемога РФ у війні проти України означатиме, що в майбутньому країна-агресор не зупиниться і піде далі – на Польщу, Латвію та Литву. Тоді Штатам доведеться зробити важливий вибір - йти воювати або допустити розвал НАТО. У цьому контексті Зеленський задався питанням, чи будуть Трамп і Десантіс готові йти на війну або відправляти туди своїх дітей.

"Чи готовий сенатор або кандидат (в президенти США, – ред.), які вважають, що це (військова допомога Україні, - ред.) занадто дорого для США, йти на війну або відправити на війну своїх дітей? Чи готові вони померти?"- заявив Зеленський в інтерв'ю американському виданню NBC.

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Також він зазначив, що повільні поставки Україні озброєння від західних партнерів дають російським окупантам на фронті час для того, щоб оборонятися. А через відсутність сучасних винищувачів, які Україна вже давно просить у США, наша країна втрачає час і людей.

Зеленський також відреагував на хвалькуваті заяви Трампа про те, що він нібито міг закінчити війну в Україні за 24 години. Зеленський нагадав, що Трамп вже був президентом Штатів, коли Росія розв'язала війну на українському Донбасі та захопила Крим.

"Чому тоді він не зробив це раніше? Він був президентом, коли тут йшла війна", – сказав Зеленський.

Президент також запросив Трампа і Десантіса відвідати з візитом Україну.

Що говорив Рон Десантіс про війну в Україні

У березні 2023 року губернатор Флориди республіканець Рон Десантіс оголосив про намір балотуватися в президенти США. Він може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.

В інтерв'ю Fox News він сказав, що підтримка України "не в життєво важливих інтересах США" і назвав війну "територіальною суперечкою". Пізніше в інтерв'ю The New York Post він пояснив свої слова. Десантіс сказав, що використовував недоречне формулювання і зовсім не мав на увазі, що Росія "може захоплювати Україну" або погрожувати НАТО.

Десантіс прояснив також, що не вкладав у свої слова якогось виправдання вторгнення Росії в Україну.

"Безперечно, вони (Україна, - ред.) мають право на цю територію. Якби можна було клацанням пальців щось змінити, я б 100% повернув ці території Україні", - сказав губернатор Флориди.

Він також чітко висловив позицію щодо президента РФ: "Думаю, він військовий злочинець. І я дійсно вважаю, що його треба притягнути до відповідальності".

Водночас Десантіс не прояснив, яка його думка щодо обсягів подальшої військової допомоги Україні.

Заяви Трампа про війну в Україні

У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

Коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумну, найкращу у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", – заявив політик.

У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що зрештою російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

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