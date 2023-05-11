"Завадить укласти угоду": Трамп відмовився назвати Путіна військовим злочинцем

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, пояснивши це тим, що це могло б зашкодити переговорам з країною-агресором РФ.
Заява Трампа прозвучала під час дебатів на CNN. Відповідаючи на запитання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем, ексглава Білого дому заявив: "Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення".
"Якщо ви будете говорити, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб вирішити цю справу (завершити війну – ред.)", – пояснив Трамп свою позицію.
Він вважає, що звинувачення проти Путіна повинні обговорюватися "пізніше".
Трамп назвав російського диктатора "дуже розумним" і "дуже хитрим". При цьому він вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.
"Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом", – заявив американський політик.
Заяви Трампа про війну в Україні
У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.
Коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумну, найкращу у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", – заявив політик.
У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.
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