"Завадить укласти угоду": Трамп відмовився назвати Путіна військовим злочинцем

Експрезидент США назвав російського диктатора "дуже розумним" і "дуже хитрим". Трамп вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.

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Трамп відмовився назвати Путіна військовим злочинцем / Колаж: Главред, фото: УНІАН , kremlin.ru

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, пояснивши це тим, що це могло б зашкодити переговорам з країною-агресором РФ.

Заява Трампа прозвучала під час дебатів на CNN. Відповідаючи на запитання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем, ексглава Білого дому заявив: "Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення".

"Якщо ви будете говорити, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб вирішити цю справу (завершити війну – ред.)", – пояснив Трамп свою позицію.

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Він вважає, що звинувачення проти Путіна повинні обговорюватися "пізніше".

Трамп назвав російського диктатора "дуже розумним" і "дуже хитрим". При цьому він вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.

"Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом", – заявив американський політик.

Заяви Трампа про війну в Україні

У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

Коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумну, найкращу у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", – заявив політик.

У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

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