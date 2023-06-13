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Дональд Трамп узятий під варту в суді Майамі

Марія Тупік
13 червня 2023, 22:06 оновлено 13 червня, 22:10
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Взяття Трампа під варту - формальна процедура, він поки без наручників.
Трамп у суді
Трамп у суді / скріншот NBC News

13 червня колишній президент США Дональд Трамп був формально заарештований в будівлі федерального суду Майамі.

Як повідомляє CNN, Трамп буде притягнутий до відповідальності за звинуваченням у неналежному поводженні з секретними документами.

Слухання у вівторок відбувається як "початкова явка", а також як так зване звинувачення, і Трамп матиме можливість виступити зі своєю заявою у справі.

Адвокати Трампа та помічник Трампа та співвиконавця Уолта Науті виступатимуть у суді від їх імені, а правила Флориди вимагають, щоб обвинуваченим забороняли принаймні одного адвоката в штаті, який їх представляє.

Трамп може вийти під заставу

На слуханні мировий суддя обговорить пакет застави, який дозволить обвинуваченим не перебувати під вартою в очікуванні суду. Можуть бути вимоги, щоб вони повідомляли відділ пробації суду перед поїздкою в певні місця.

Прокуратура також може вимагати накласти обмеження на Трампа і Науту, заборонивши їх спілкування зі свідками.

Начальник контррозвідки Міністерства юстиції Джей Бретт, який до цього часу був ключовим гравцем у розслідуванні документів, вказаний у документі у справі як представник уряду.

У чому звинувачують Трампа

Колишньому президенту США Дональду Трампу і його соратнику Уолту Науті пред'явлені звинувачення з 37 пунктів.

У серпні минулого року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго ряд документів з грифом "таємно", які він повинен був здати в Національний архів. Пізніше Трампу вручили повістку до суду через один з випадків зберігання таких документів.

Дивіться відео про те, як Трампу може загрожувати 400 років в'язниці:

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