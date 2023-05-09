Колишній американський президент має виплатити п'ять мільйонів доларів компенсації.

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Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот NBC News

Федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл.

Як повідомляє телеканал CNN, присяжні визнали, що Трамп домагався Керролл у 1996 році в примірочній торгового центру в Нью-Йорку.

Експрезидента США зобов’язали виплатити майже два мільйони доларів компенсації за звинуваченням у побоях.

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Окрім того, присяжні визнали Трампа винним у наклепі. У 2022 році він заперечив, що домагався жінки, бо вона нібито "не його тип". Колишнього лідера США зобов’язали виплатити ще три мільйони доларів.

Тож у сумі 45-й американський президент має виплатити п'ять мільйонів доларів компенсації.

Як повідомляв Главред, 4 квітня колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень. Трампа заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

У чому звинувачують Трампа

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональда Трампа у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання.

За версією слідства, Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати були зроблені з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок з Деніелс, так і своє ставлення до отриманих нею виплат.

Дивіться відео про те, чому у США зростає популярність Трампа:

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