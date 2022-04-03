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Генерал розкрив подальші плани Кремля і пояснив, чому під Києвом не справжнє відведення військ

3 квітня 2022, 13:02

У Росії немає ресурсів, щоби захопити Київ. Тому зараз окупанти намагаються відступити, реорганізуватися, перегрупуватися для наступної фази.

Бен Ходжес
Бен Ходжес розповів про можливі подальші плани Кремля в Україні / Reuters

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес прокоментував відведення російських військ на київському та чернігівському напрямках.

За його словами, насправді Путін не відводить війська, а передислокує їх для наступної "фази" на Донбасі.

"Російські військові одиниці було розбито, вони втратили лідерів, їхнє обладнання розбите, вони втратили багато техніки, завдяки українським захисникам. Тому зараз вони намагаються відступити, реорганізуватися, перегрупуватися для наступної "фази". Це саме те, що, на мою думку, відбувається прямо зараз. Тому це не відвід", - сказав Ходжес в інтерв'ю ТСН.

Генерал-лейтенант у відставці розповів про можливі подальші плани Кремля.

"Що вони мають намір зробити, так це спиратися на те, що вони вже зробили. Зокрема, в Азовському морі. Вони знають, що це вдарить по українській економіці. Якщо Україна не зможе експортувати з Бердянська і Маріуполя, то це вдарить по українській економіці та принесе багато проблем. Тому, думаю, вони, напевно, спробують сфокусуватися на цьому", - зазначив військовий.

При цьому Ходжес вважає, що у Росії немає ресурсів, щоби захопити Київ.

"У них немає достатньої кількості військ. Місто завелике, оборона навколо міста дуже сильна. Тому, я думаю, вони переоцінюють, що вони можуть зробити", - зазначив він.

Відведення військ РФ від Києва та Чернігова

29 березня в Генштабі Збройних сил України заявляли, що частина військ окупантів виходить з Київщини та Чернігівщини. Російські загарбники не досягли мети наступальної операції. Однак зберігається загроза того, що ворог і далі битиме як по військових, так і по цивільних об'єктах.

Пізніше в Міноборони Росії офіційно заявили, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. Про це заявив заступник голови російського Міноборони Олександр Фомін після переговорів з українською делегацією в Стамбулі. Він сказав, що "у Києві буде ухвалено відповідні основні рішення та повинні бути створені умови для нормальної роботи".

30 березня в Генеральному штабі Збройних сил України також заявили, що російські окупанти здійснюють перегрупування для зосередження основних зусиль на східному напрямку.

Міністерство оборони США також попередило, що попри відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, зокрема і до столиці.

Телеканал CNN повідомляв з посиланням на офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, що до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

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