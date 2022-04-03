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Касьянов розповів, коли тим, хто виїхав з Києва, можна буде повертатися додому

3 квітня 2022, 12:27

Київ зараз є одним з найбезпечніших місць в Україні. Якщо і трапляються якісь обстріли, то на багатомільйонне місто - це крапля в морі.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов вважає, що до Києва можна було "повертатися ще вчора" / Фото УНІАН

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов заявив, що всім українцям, які виїхали зі столиці України через повномасштабне вторгнення Росії, можна повертатися до Києва.

"До Києва можна було повернутися ще вчора. За час війни я був у Києві двічі по кілька годин за потребою. Київ - це, звичайно, місто-герой, всі молодці. Але, заїжджаючи в місто, немов потрапляєш на виставку найкращої військової моди: всі такі красиві, в красивій формі, на красивих автомобілях. Якщо і трапляються якісь обстріли, то на багатомільйонне місто - це крапля в морі", - сказав Касьянов під час чату на Главреді.

За його словами, Київ зараз є одним з найбезпечніших місць в Україні.

"Але, звичайно, не настільки безпечним, як Буковель, де ховаються наші багатії, які після війни повернуться і будуть розмахувати прапорами, стверджуючи, що саме вони захистили всю Україну", - додав він.

Зазначимо, 30 березня радник голови Офісу Олексій Арестович заявляв, що до кінця квітня, якщо українська армія відкине окупантів на 50 км від столиці, то стане спокійніше і можна буде повертатися до Києва.

Як повідомляв Главред, 2 квітня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що сили оборони України вибили окупантів з Київської області й повністю зачистили регіон від ворожих військових підрозділів. Тепер Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти знову під контролем української держави.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко попросив киян поки не повертатися в місто, тому що все ще є досить високий ризик померти.

"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи", - сказав він.

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