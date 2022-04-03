Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси - The Times

Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна / Reuters

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче відправити Збройним силам України зброю, що необхідна для ефективного захисту Одеси. Таким чином Лондон хоче зірвати плани президента країни-агресора Володимира Путіна захопити Південь України.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття атак російських кораблів. Ця зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

"Джонсон сказав міністрам, що хоче закупити і поставити зброю, щоби запобігти наступу росіян на Одесу ( ... ) Наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами", - йдеться у матеріалі.

Поставки дозволять українським військовим топити російські військові кораблі та захистити прибережні населені пункти, які ЗС Росії обстрілюють з моря.

У розмові з міністрами Джонсон висловив бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступу російських окупантів.

Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 3 квітня, російські окупанти атакували з повітря Одесу. У місті лунали вибухи, піднялися клуби диму.

Як повідомило оперативне командування Південь, в деяких районах Одеси зафіксовано пожежу. Частину ракет збито ППО.

Нагадаємо, видання WSJ писало з посиланням на неназваних американських чиновників, що Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України. Зазначається, що президент РФ більше не ставить за мету взяти столицю України і хоче змусити Київ здати південні та східні території.

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