Окупанти не відводять масово війська від Києва та Чернігова - Міноборони

Вантажівка, окупант / Reuters

Оголошений напередодні російськими агресорами відведення своїх сил на Київщині та Чернігівщині - насправді прикриття для відтягування і подальшого поповнення тих підрозділів, які зазнали найбільших втрат. Про це повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Чиновник зазначив, що окупант дійсно відводить деякі військові підрозділи по Чернігівському та Київському напрямках, але це відбувається аж ніяк не повсюдно.

"Генштаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів за Київським і чернігівським напрямками. У той же час масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Йде висновок окремих підрозділів. Тому говорити про це ще рано", – повідомив Мотузяник.

Представник Міноборони також зазначив, що Росія відводить лише ті підрозділи, які зазнали найбільших втрат, щоб їх доукомплектувати.

Наприкінці своєї заяви Мотузяник особливо підкреслив, що станом на даний момент Росія не відмовилася від спроб захопити, або принаймні, оточити Київ і Чернігів.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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