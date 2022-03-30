УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти не відводять масово війська від Києва та Чернігова - Міноборони

30 березня 2022, 18:06

Як повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, випадки відведення окупаційних військ поблизу Києва та Чернігова поки аж ніяк не повсюдні.

Вантажівка, окупант
Вантажівка, окупант / Reuters

Оголошений напередодні російськими агресорами відведення своїх сил на Київщині та Чернігівщині - насправді прикриття для відтягування і подальшого поповнення тих підрозділів, які зазнали найбільших втрат. Про це повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Чиновник зазначив, що окупант дійсно відводить деякі військові підрозділи по Чернігівському та Київському напрямках, але це відбувається аж ніяк не повсюдно.

"Генштаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів за Київським і чернігівським напрямками. У той же час масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Йде висновок окремих підрозділів. Тому говорити про це ще рано", – повідомив Мотузяник.

Представник Міноборони також зазначив, що Росія відводить лише ті підрозділи, які зазнали найбільших втрат, щоб їх доукомплектувати.

Наприкінці своєї заяви Мотузяник особливо підкреслив, що станом на даний момент Росія не відмовилася від спроб захопити, або принаймні, оточити Київ і Чернігів.

читайте також"Колони горять": в ВП розповіли про відвід військ російських окупантів

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

Читайте ще:

Автор: Єгор Бунін
viber
російське вторгнення Міноборони України новини України
Реклама
Популярне
Кінець війни в Україні: астролог склала точний проноз на 2022 рік і розповіла, коли настане світКінець війни в Україні: астролог склала точний проноз на 2022 рік і розповіла, коли настане світ Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обманГороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обман Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду Еліта російського спецназу зганьбилася в Україні - за 5 днів не змогли взяти елеватор з бійцями ТРОЕліта російського спецназу зганьбилася в Україні - за 5 днів не змогли взяти елеватор з бійцями ТРО "Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну"Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну

Останні новини

18:35

Не зламає навіть війна: названі знаки зодіаку з величезною силою духу

18:27

Зупинка постачань газу до ЄС, або Як Путін намагається переграти ЗахідПогляд

18:26

"Ефективний посередник": у Зеленського назвали роль Абрамовича в переговорах з РФВідео

18:06

Окупанти не відводять масово війська від Києва та Чернігова - Міноборони

18:00

"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її синаВідео

Реклама
17:49

Чому в Росії почалося виття і скиглення з приводу переговорів у СтамбуліПогляд

17:48

Каспаров розповів, як домогтися краху путінського режиму

17:35

Тіла вбитих танками вкатували в асфальт: мер розповів моторошні подробиці звірств росіян в ІрпеніВідео

17:16

"Приїзд організуємо": Осадча наїхала на Тодоренка і запросила народжувати дитину в бомбосховищіВідео

17:06

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися найближчим часом - Подоляк

16:43

РФ може підтвердити пропозиції за 2-4 дні: Подоляк прокоментував переговори щодо мирного договоруВідео

16:39

Кремль закидають бомбами: колишній однокурсник Путіна розповів, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю

16:16

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

16:16

Записки зі Стамбулу: чому Україна ризикує отримати новий Будапештський меморандумПогляд

16:05

"Російський орден йому важливіший": Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й УгорщиниВідео

16:04

Коли і чим може закінчитися війна в Україні – чат із волонтером і блогером Юрієм Касьяновим

16:01

"Нас битимуть з-під кожного куща": терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні

15:50

Соковиті відбивні з хрусткою скоринкою: всього один секретний інгредієнт зробить м'ясо чудовимВідео

15:39

Путін переховав свою коханку: Кабаєва зникла зі Швейцарії

15:21

"Без руки, без ноги": мережу захопив новий хіт про російських окупантівВідео

Реклама
15:08

Як зупинити ПутінаПогляд

14:47

У Путіна заявили, що не обговорюватимуть з Україною статус КримуВідео

14:45

ЗМІ знайшли в Дубаї шикарну віллу Кадирова за багато мільйонів доларів

14:43

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:20

Гороскоп для України на квітень 2022: сильних бомбардувань не буде, почнеться відновлення міст

14:13

ЗСУ розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек"Відео

13:42

Стамбул – це не Мінськ-3: Україна і Росія використовують перепочинок для підготовки до нової війниПогляд

13:35

Повне виведення військ: Арахамія назвав умову підписання мирного договору з Росією

13:08

На Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу технікуВідео

13:04

"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян

12:55

"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в УкраїніВідео

12:49

Російський полковник дав пряму вказівку "зрівняти з землею" ціле село на Сумщині

12:37

Зневоднення у дитини і дорослого: як розпізнати і що робити

12:31

"Його пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв’язувати ядерну війнуВідео

12:22

Над вами сміються і женуть звідусіль, і це лише початок жалюгідного кінця РФ: як Путін кинув росіянПогляд

12:20

Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - Арестович

12:14

"До кінця літа": мер Львова спрогнозував, скільки триватиме війна з Росією

12:03

"Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і ДантесаВідео

11:51

У Китаї готові зіграти конструктивну роль у переговорах України та Росії

11:35

"Путін ще насипле солі на рани": Джонсон пообіцяв, що британці дадуть українцям смертоносну зброю

Реклама
11:34

Статус біженця в Норвегії для українців в 2022: як потрапити в країну і на що можна розраховувати

11:24

Привітання з Теплим Олексою - прикольні, християнські та короткі

11:22

Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів

11:18

В Україну повернуться заморозки і накриють дощі: якою буде погода на Великдень 2022 в Україні

11:02

Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokВідео

10:40

Деескалація по-російськи: окупанти всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по НіжинуВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

10:17

Перший конспект та предмет торгу: що показали перемовини у СтамбуліПогляд

10:01

Завдяки таким людям Україна переможе: у Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам гроші для ЗСУ

09:46

Військові 47-ї танкової дивізії РФ бунтують і розривають контракти - не хочуть воювати в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти