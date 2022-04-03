Путін хоче відсвяткувати перемогу: у розвідці США назвали нову мету РФ в Україні

В американській розвідці розповіли про нові плани Володимира Путіна.
До початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.
Як повідомляє CNN, про це розповіли відразу кілька офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки.
Зазначається, що президент РФ Володимир Путін зосередився на 9 травня, російському "Дні Перемоги".
В американській розвідці звернули увагу на бажання Путіна в цей день відсвяткувати якусь перемогу у своїй війні.
"Путін влаштує парад Перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів. З іншого боку: парад Перемоги з якими військами і технікою?", - задався питанням представник європейського міністерства оборони.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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