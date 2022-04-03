Путін хоче відсвяткувати перемогу: у розвідці США назвали нову мету РФ в Україні

Володимир Путін / Reuters

До початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

Як повідомляє CNN, про це розповіли відразу кілька офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін зосередився на 9 травня, російському "Дні Перемоги".

В американській розвідці звернули увагу на бажання Путіна в цей день відсвяткувати якусь перемогу у своїй війні.

"Путін влаштує парад Перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів. З іншого боку: парад Перемоги з якими військами і технікою?", - задався питанням представник європейського міністерства оборони.

читайте такожВорог пішов на штурм на Донбасі, збирає сили для наступу на Сєвєродонецьк

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: