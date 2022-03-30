"Відведення військ" РФ: у Генштабі назвали ймовірний напрямок нового удару ворога

/ УНІАН

Російські окупанти здійснюють перегрупування для зосередження основних зусиль на східному напрямку, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як говориться в повідомленні, завдання російських загарбників щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над Лівобережною частиною України залишаються не виконані.

При цьому триває відведення підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на східному напрямку.

Підкреслюється, що так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ та створення помилкового уявлення про відмову Росії від задуму оточення Києва.

На Волинському, Поліському та Сіверському суттєвих змін у складі та положенні військ противника не відзначається.

Російські війська пробують утримати раніше зайняті рубежі. Активних наступальних дій на зазначених напрямках не ведуть.

У напрямку Слов'янська ворог все ще утримує займані позиції в районі населених пунктів Кам'янка і суха Кам'янка. Тривали заходи щодо забезпечення військ, перегрупування підрозділів і поповнення запасів.

На Донецькому напрямку російські загарбники продовжують вогняний вплив і штурмові дії. Наносили авіа і ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна і Маріуполь.

Основні зусилля противник зосередив на взятті під контроль населених пунктів Попасна і Рубіжне, а також на повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.

На Таврійському напрямку зміни в складі і положенні противника не зафіксовані.

На Южнобузькому напрямку російські війська вживають заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагаються сковувати дії підрозділів ЗСУ.

Зокрема, ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу селища Степногірськ та міст Оріхове та Гуляйполе Запорізької області.

У районах сіл Новокарлівка і Луговське противник продовжує фортифікаційне обладнання зайнятих позицій і встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморський і Азовський операційних зонах істотні зміни не зафіксовані.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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