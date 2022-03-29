Частина військ окупантів виходить з Київщини і Чернігівщини – Генштаб/ Reuters

РФ не змогла досягнути своїх цілей на півночі України, зараз частину окупаційних військ з цих регіонів відводять.

Проте зберігається загроза того, що вороги і далі гатитимуть як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російські загарбники не досягнули мети наступальної операції, наголошують у Генеральному штабі.

"Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Росія намагається посилити свої війська і провести ротацію тих сил, які зараз перебувають в Україні. Проте особовий склад "не горить бажанням" йти на війну проти України, і солдати масово відмовляються.

"Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації підрозділи комплектування за причини відмови особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції" не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, під Харковом українські захисники ліквідували командира російської 200-ї окремої мотострілецької бригади – полковника Дениса Курила. Загалом ЗСУ знищили дві батальйонно-тактичні групи цієї бригади – окупанти втратили 1500 чоловік особового складу.

Нагадаємо, український генерал Микола Маломуж зазначив, що війна Росії проти України може закінчитися вже на початку травня цього року. Перелому у війні варто чекати упродовж 7-10 днів. Але це ще залежатиме від дій української армії.

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