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Армія України взяла під контроль район Прип'яті і ділянку кордону з Білоруссю

3 квітня 2022, 13:24

Збройні сили України продовжують виконувати бойові завдання.

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Україна контролює район Прип'яті і ділянку україно-білоруського кордону / facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Підрозділи українського десанту ЗСУ встановили контроль над районом міста Прип'ять та ділянкою державного кордону з Республікою Білорусь. Українські десантники продовжують виконання своїх бойових завдань. Про це розповіли в командуванні Десантно-штурмових військ.

Як повідомило командування ДШВ у Facebook, у неділю, 3 квітня, підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку кордону з республікою Білорусь.

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"Так, сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип'ять і ділянку державного кордону України з республікою Білорусь", - підкреслюється в повідомленні.

Вторгнення Росії в Україну на Чернігівському напрямку

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив війну Україні. На територію держави зайшли російські війська - з Білорусі та Російської Федерації.

Росія почала наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні жителі. Ракети і літаки летять також з Білорусі.

У день початку війни окупаційні війська захопили Чорнобильську АЕС. Вони утримували в заручниках персонал атомної електростанції. У Держагентстві з управління зоною відчуження розповіли, що окупанти вирили окопи в Рудому лісі - найнебезпечнішій місцевості на АЕС. За підсумком загарбників відправили на лікування у Гомель.

29 березня за підсумками україно-російських перемовин у Стамбулі делегація РФ заявила про "скорочення військової активності у рази" на Київському та Чернігівському напрямках.

31 березня окупаційні військові підрозділи російської Федерації вийшли із зони Чорнобильської АЕС.

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