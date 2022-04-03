Армія України взяла під контроль район Прип'яті і ділянку кордону з Білоруссю

Україна контролює район Прип'яті і ділянку україно-білоруського кордону / facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Підрозділи українського десанту ЗСУ встановили контроль над районом міста Прип'ять та ділянкою державного кордону з Республікою Білорусь. Українські десантники продовжують виконання своїх бойових завдань. Про це розповіли в командуванні Десантно-штурмових військ.

Як повідомило командування ДШВ у Facebook, у неділю, 3 квітня, підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку кордону з республікою Білорусь.

"Так, сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип'ять і ділянку державного кордону України з республікою Білорусь", - підкреслюється в повідомленні.

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Росія почала наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні жителі. Ракети і літаки летять також з Білорусі.

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