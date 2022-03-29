В Міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і Чернігова/ Reuters

Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямах.

Про це офіційно заявив заступник Міноборони Росії Олександр Фомін під час брифінгу після зустрічі з українською делегацією у Стамбулі у вівторок, 29 березня.

"Прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямах. Виходячи з того, що у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для нормальної роботи", – заявив Фомін.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України заявляли, що частина військ окупантів виходить з Київщини і Чернігівщини. Російські загарбники не досягнули мети наступальної операції. Проте зберігається загроза того, що вороги і далі гатитимуть як по військових, так і по цивільних об’єктах, зазначили у Генштабі.

Переговори України і Росії в Туреччині

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегацій щодо війни в Україні. Вони тривали понад 3 години.

За результатами переговорів член делегації від України нардеп Давид Арахамія заявив, що гарантами безпеки для України можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

Як зазначив член української делегації Андрій Чалий, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений. При цьому питання з ОРДЛО і Кримом не врегульовані, бо поки гаранти не працюватимуть на ці території.

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