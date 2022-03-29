Війська РФ відступають від Києва: у США пояснили, які ризики можуть ховатися за цим маневром

Розвідка США зафіксувала відступ частини військ РФ від Києва/ Reuters

Російські батальйонні тактичні групи (БТГ) відходять з територій поблизу Києва.

Відведення частини російських військ зафіксувала американська розвідка. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців США.

Сили окупантів відступають також у деяких районах на півночі України. Проте у виданні зазначають, що це може бути зроблено для того, щоб надалі стягнути більше військ у східні та південні українські регіони.

Крім цього, американська розвідка не відкидає, що відведення військ може супроводжуватися бомбардуваннями з повітря, а також артилерійськими атаками на столицю України. Також не варто виключати і такий розвиток подій, при якому РФ може здійснити повторну спробу наступу, якщо у неї, звичайно, на це будуть сили та ресурси.

"На думку США, це не короткострокові маневри для перегрупування, а довгостроковий крок, оскільки наступ Росії на українські території з півночі провалився", – зазначають у виданні, посилаючись на слова американських високопосадовців.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що США хвилюються, чи вдасться зберегти нинішній санкційний тиск на Росію і чи збережеться у цьому питання одностайність між Сполученими Штатами та Євросоюзом.

Крім цього, Вашингтон побоюється, щоб деякі країни не тиснули на Україну з метою змусити її підписати можливо й не дуже вигідну для себе мирну угоду.

Відведення військ РФ від Києва і Чернігова

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України заявляли, що частина військ окупантів виходить з Київщини і Чернігівщини. Російські загарбники не досягнули мети наступальної операції. Проте зберігається загроза того, що вороги і далі гатитимуть як по військових, так і по цивільних об’єктах, зазначили у Генштабі.

Пізніше в Міноборони Росії офіційно заявили, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямах. Про це заявив заступник російського Міноборони Олександр Фомін після переговорів з українською делегацією у Стамбулі. Він сказав, що "у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для нормальної роботи".

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