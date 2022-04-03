"У Путіна серйозні неприємності": Невзоров розповів, як окупанти облажалися на Київщині

Невзоров розповів, як окупанти облажалися на Київщині / Reuters

Масові вбивства окупантами мирних жителів у Київській області можуть боком вилізти президенту РФ Володимиру Путіну.

Військові злочини окупаційної армії не тільки зафіксовані, але будуть доведені, вважає російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров.

"У Путіна серйозні неприємності. Сам винен. Наставив на командні посади ідіотів. А ідіоти не здатні нормально замести сліди злочинів, тим більше злочинів військових. Ідіоту невідомо, що масовий забій мирного цивільного населення, доведений і підтверджений - зносить до біса всі зусилля пропаганди, тому, ідіоти проявляють "недбалість" і відступаючи - залишають міста завалені трупами бабусь, дівчаток, пенсіонерів і дітей", - пише Невзоров.

Журналіст нагадав, що в Бучі, при звільненні його від путінської армії, було виявлено приблизно 260 трупів мирного населення.

читайте такожВулиці усіяні тілами: Могилевська показала Бучу після звільнення від окупантів"Вбитого, ймовірно, для забави. Криміналісти вже встановили час настання смерті, орієнтуючись за станом трупів. Це не складно. Всі смерті припадають саме на той час, коли містечко було окуповане путінськими солдатами. Зрозуміло, що балаканиною про фейки тут не відбудешся", - підсумував Невзоров.

Нагадаємо, зі звільнених міст Київської області надходять повідомлення про використання російськими військами дітей в якості живих щитів.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що в місті вже поховали в братській могилі 280 осіб. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Також стало відомо, що окупанти закатували чоловіка прямо в його квартирі в Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона знаходиться в жахливому стресі.

Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. У квартиру він потрапив тільки після звільнення міста від окупантів.

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