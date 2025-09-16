'Їй не боляче': Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФ

Президент України закликав посилити санкції, тарифи та міжнародний тиск.

Зеленський прокоментував атаки РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України

Ключові тези Зеленського:

Росія безперервно обстрілює Україну

Потрібні нові санкції й тарифи проти РФ

Кремль уникає реальної дипломатії та закінчення війни, поки не буде сильного тиску

Російські війська не припиняють атак на цивільну інфраструктуру України і вдень, і вночі. Причиною цього є відсутність для Росії реальних втрат, які б змусили її перейти до справжньої дипломатії та припинення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, - їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та -"двадцятки" не дарували Росії час - час на війну", - наголосив глава держави. відео дня

Зеленський зазначив, що партнери України повинні ввести нові санкції й тарифи проти Росії. Президент нагадав, що російські війська в ніч на вівторок обстріляли Запоріжжя, а зранку завдали удару по цивільному логістичному центру в Київській області.

"Типова доба для Росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни... Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву", - додав він.

Дивіться відео ударів РФ по Україні:

Удари по Україні / Фото: скріншот

Окрім цього, вдень Росія вдарила по будівлях Харківського фармацевтичного університету, а також продовжила обстріли керованими авіабомбами громад Сумської, Харківської та Донецької областей. У Запорізькій області фіксуються атаки FPV-дронами, а Херсон перебуває під постійними артилерійськими обстрілами.

Що стоїть за атаками РФ по Україні

Атаки Росії по Україні вкотре свідчать про небажання президента Володимира Путіна припиняти війну, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що Росія постійно нарощувала свої ударні можливості з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та значно активізувала атаки після двосторонніх переговорів України та Росії у Стамбулі 15 травня 2025 року.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою і продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", - пише ISW.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти здійснили атаку на Київську область. За словами голови ОВА Миколи Калашника, в регіоні ефективно відпрацювали сили протиповітряної оборони, які збили ворожі повітряні цілі.

Російські війська вдарили по логістичному центру компанії "Епіцентр" у Київській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яку рятувальники досі ліквідовують. Жертв і постраждалих немає, але компанія зазнала значних збитків.

Як повідомляв Главред, 16 вересня Росія атакувала Харків безпілотником. За даними мера Ігоря Терехова, постраждали четверо людей. Ворожий удар припав на будівлю навчального закладу в Слобідському районі, пошкодив покрівлю та спричинив пожежу площею 150 кв. м.

