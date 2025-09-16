Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після удару

Кількість постраждалих зростає.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-atakovala-harkov-dronom-est-postradavshie-pervye-kadry-posle-udara-10698503.html Посилання скопійоване

Мер Харкова повідомив про наслідки атаки на місто / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншоти з відео

Головне:

Бойовий безпілотник РФ атакував Харків

Внаслідок атаки постраждала будівля у Слобідському районі

Кількість постраждалих зросла до чотирьох

Сьогодні, 16 вересня, країна-агресорка Росія атакувала БПЛА місто Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За попередньою інформацією, відомо про чотирьох постраждалих.

Водночас Харківська обласна прокуратура опублікувала момент ворожого удару дрона по Слобідському району міста.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео моменту удару по Харкову:

Що повідомили рятувальники

У ДСНС України повідомили, що російські війська поцілили по будівлі навчального закладу Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено покрівлю, виникла пожежа на площі 150 кв. м.

"До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, в тому числі психологи та піротехніки", - йдеться у повідомленні.

Ворожі удари по Харкову - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей.

Раніше також під атакою був район житлової багатоквартирної забудови Харкова. Удар стався між багатоповерхівок. Щонайменше у 12-ти з них було вибито вікна.

Напередодні повідомлялося про те, що російські окупанти атакували Харків ударним дроном. Ворог вдарив прямо по магазину, у якому були люди. Внаслідок атаки були постраждалі.

Більше новин:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред