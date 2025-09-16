Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

На щастя, серед людей немає загиблих або постраждалих.

https://glavred.net/war/ubytki-kolossalnye-rf-udarila-po-epicentru-pozhar-do-sih-por-tushat-10698473.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Епіцентру на Київщині / Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua

Коротко:

РФ вдарила по логістичному центру Епіцентру

Виникла масштабна пожежа

За час війни збитки компанії вже перевищили $1 млрд

Російська окупаційна армія завдала удару по логістичному центру компанії Епіцентр у Київській області. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники.

"Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України", - повідомила пресслужба компанії.

відео дня

На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат.

"За час повномасштабної війни було знищено десятки об'єктів мережі в різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд", - ідеться в повідомленні.

"Попри ці удари, ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни", - додали в компанії.

Оновлено. У ДСНС уточнили, що станом на 12:00 триває ліквідація вогню в складській будівлі компанії. Пожежа спалахнула внаслідок російського удару БПЛА. До робіт залучено значні сили та техніка. Працює авіація та спеціалізована робототехніка.

Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровільні пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.

Атака РФ по Україні в ніч на 16 серпня

Як писав Главред, у ніч на 16 вересня окупанти атакували Київську область. Глава ОВА Микола Калашник повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, внаслідок чого збито ворожі цілі.

Уранці під час нової атаки сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Наразі рятувальники працюють на місці. Загалом у районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних і 9 легкових автомобілів.

Крім того, минулої ночі армія РФ атакувала Запоріжжя, Суми та Миколаїв. Детальніше читайте в матеріалі: РФ атакувала Україну: у Запоріжжі поранені діти, Суми - частково без світла.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про 113 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів, які запустили окупанти.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/придушено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Що стоїть за атаками РФ по Україні: думка аналітиків ISW

Атаки РФ по Україні вкотре демонструють незацікавленість російського диктатора Володимира Путіна у припиненні війни в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що Росія послідовно нарощувала свої ударні можливості від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та помітно посилила атаки після двосторонніх перемовин України та Росії у Стамбулі 15 травня 2025 року.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою і продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", - пише ISW.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред