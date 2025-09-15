РФ будує імперію дронів, атак буде більше: у NYT попередили Київ про нову загрозу

Збільшення кількості БПЛА в поєднанні з новими технологіями і тактикою створило колосальну проблему для України.

Росія посилила удари по Україні: 34 тисячі дронів за рік / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези:

РФ випускає близько 30 тисяч Шахедів на рік і планує подвоїти цю кількість

Україна збиває великий відсоток дронів, але навантаження на ППО зростає

Мета окупантів - деморалізувати українців і зруйнувати інфраструктуру

Виробництво ударних і розвідувальних дронів стало абсолютним пріоритетом для російського диктатора Володимира Путіна. Зараз країна-агресор РФ виробляє близько 30 тисяч Шахедів на рік, а до 2026 року показник може подвоїтися.

Як пише американська газета The New York Times, удари ЗС РФ по Україні стають потужнішими і складнішими. Мобільним групам ППО важко впоратися з роєм БПЛА і помилковими цілями.

"Передусім, безпілотники сіють жах, переносячи війну в далекі від лінії фронту міста вночі. Це практично позбавляє українців можливості спати під час масштабних атак. Мета - деморалізувати людей та підірвати їхню волю до боротьби", - пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Журналісти зазначають, що Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення "імперії з виробництва безпілотників". Якісне збільшення виробництва тактичних безпілотників для передової відбувається завдяки залученню регіональних урядів, заводів і навіть школярів. Росії також допомогли союзницькі відносини з Іраном і Китаєм - країни постійно обмінюються технологіями та комплектуючими.

За оцінками аналітиків, Росія здатна виробляти близько 30 000 дронів-копій іранських "Шахедів" на рік. До 2026 року вона може подвоїти цей показник.

Коли три роки тому Росія запустила по Україні 43 іранські безпілотники "Шахед" в одному ударі, вона опинилася в центрі уваги світу. Тепер тільки за одну ніч 7 вересня ЗС РФ атакували Україну понад 800 дронами і хибними цілями.

У NYT підрахували, що Росія посилювала удари дронами з вересня 2024 року. За 2025 рік цифри різко зросли: запущено понад 34 тисячі ударних дронів і несправжніх цілей - це майже вдев'ятеро вище за показник за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними Повітряних сил, Україна збила 88% безпілотників цього року, а у 2024-му цей показник був майже 93%. Як підкреслюють автори статті, незалежна перевірка цих даних неможлива.

Збільшення кількості БПЛА в поєднанні з новими технологіями і тактикою створило колосальну проблему для України. РФ використовує ударні безпілотники разом із ракетами та пастками для придушення систем ППО в масованих атаках по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, виробництва зброї та мирних цілях у тилових містах.

"Автократичний уряд Путіна з самого верху дав зрозуміти, що безпілотники є найважливішим пріоритетом для країни, яка мобілізувала державні та приватні ресурси для створення імперії з виробництва дронів", - йдеться у статті.

Своєю чергою, Київ завдає ударів БПЛА по великих нафтопереробних заводах у РФ. Однак російські удари потужніші та складніші. Москва посилає БПЛА роями або хвилями по заплутаних траєкторіях, щоб відвернути увагу від справжніх цілей. Коли безпілотники заходять у міста, їх складніше збивати через високі будівлі та ризик для мирних жителів.

Україна відповідає на масовані атаки недорогими безпілотниками-перехоплювачами з радарами. Але, за словами Кофмана, їхнє застосування все ще обмежене.

"Якщо українці зможуть масштабувати технологію, з часом вони вирішать проблему перенасичення дронів у ЗС РФ. Це питання виробництва і масштабного розгортання", - вважає аналітик.

Про що свідчить наліт російських дронів на Польщу

Нальоти безпілотників на Польщу і Румунію продемонстрували, з якими труднощами зіткнеться НАТО в захисті від атак ЗС РФ. У майбутньому можливі пуски тисячі безпілотників в одному нападі.

Як пишуть автори статті, російські дрони стали досконалішими в технологічному плані: у них з'явилися нові системи наведення, підвищена стійкість до перешкод і типи боєголовок.

"Війна досягла чергового переломного моменту в тому, як використовуються безпілотники, як на лінії фронту, так і в ударних кампаніях, проведених Росією та Україною", - вважає Кофман.

Що стоїть за атаками РФ по Україні: думка аналітиків ISW

Атаки РФ по Україні вкотре демонструють незацікавленість російського диктатора Володимира Путіна у припиненні війни в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що Росія послідовно нарощувала свої ударні можливості від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та помітно посилила атаки після двосторонніх перемовин України та Росії у Стамбулі 15 травня 2025 року.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою і продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", - пише ISW.

Ба більше, наголошують фахівці Інституту, господар Кремля не доклав жодних зусиль для підготовки суспільства чи інформаційного простору в РФ до припинення війни, що призведе до менш ніж капітуляції України перед усіма початковими військовими вимогами Москви.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 14 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.

У ніч на 15 вересня армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій області загинула одна людина, двоє - поранені. Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах у регіоні.

На Дніпропетровщині пошкоджено транспортне підприємство, медзаклад, ліс і житлові будинки. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні.

Інші новини:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

