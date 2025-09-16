Рус
РФ атакувала логістичний центр на Київщині: рятувальники потрапили під удар

Анна Косик
16 вересня 2025, 09:29
Під час гасіння загоряння на одній з локацій ворог атакував її повторно.
удар по Киевщине
Що відомо про наслідки атаки на Київщину / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Що повідомив Калашник:

  • Ворог атакував Київську область дронами
  • Внаслідок атаки постраждалих немає
  • Росія атакувала працівників ДСНС, коли ті гасили пожежу після першого удару

Країна-агресорка Росія у ніч на 16 вересня атакувала Київську область. Очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, внаслідок чого є збиті ворожі цілі.

За його словами, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, а серед населення постраждалих немає.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

У Фастівському районі вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. В цей час ворог повторно атакував територію, внаслідок чого пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

  • Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
    Наслідки атаки на Київщину 16 вересня фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
    Наслідки атаки на Київщину 16 вересня фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
    Наслідки атаки на Київщину 16 вересня фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
    Наслідки атаки на Київщину 16 вересня фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
    Наслідки атаки на Київщину 16 вересня фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Вже вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Наразі рятувальники працюють на місці.

"Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

