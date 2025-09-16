РФ атакувала логістичний центр на Київщині: рятувальники потрапили під удар

Під час гасіння загоряння на одній з локацій ворог атакував її повторно.

Що повідомив Калашник:

Ворог атакував Київську область дронами

Внаслідок атаки постраждалих немає

Росія атакувала працівників ДСНС, коли ті гасили пожежу після першого удару

Країна-агресорка Росія у ніч на 16 вересня атакувала Київську область. Очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, внаслідок чого є збиті ворожі цілі.

За його словами, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, а серед населення постраждалих немає.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

У Фастівському районі вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. В цей час ворог повторно атакував територію, внаслідок чого пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Вже вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Наразі рятувальники працюють на місці.

"Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

