"Це за межами закону": Зеленський назвав найскладніший пункт мирних переговорів

Анна Ярославська
30 грудня 2025, 07:42оновлено 30 грудня, 08:44
Президент окреслив позицію України щодо питання територій.
Зеленський назвав найголовнішу перешкоду на шляху до миру з Росією / Колаж: Главред, фото: ОП

Ключові тези Зеленського:

  • Територіальне питання - найскладніше в пошуку мирного рішення
  • Вихід із Донбасу є найгіршим шляхом
  • Референдум щодо мирної угоди, ймовірно, не дасть позитивного результату

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

В інтерв'ю Fox News він сказав, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій, адже це суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. Зеленський додав, що на цих територіях проживають близько 300 тисяч осіб, багато з яких постраждали від бойових дій.

"Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це за межами нашого закону. Це не тільки про закон - там живуть люди, там перебуває наша армія", - наголосив президент.

Він також підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджено приблизно на 90%.

"Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де в нас різні погляди - це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами", - розповів Зеленський.

Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

"Усі хочуть миру, але не за будь-яку ціну. Референдум про відмову від територій не буде позитивним для України", - вважає президент.

Зеленський також вважає, що після підписання угоди, наприклад, із президентом Трампом, нерозумно проводити референдум, знаючи, що він провалиться. Президент розцінив це як дурість. За його словами, необхідно знайти справжній мир, який буде повністю прийнятний для українського народу.

"Якщо ми не дурні, ми не підемо на референдум після підписання угоди з президентом Трампом. Після підписання ми не можемо йти на референдум, знаючи, що він провалиться. Я вважаю це дурістю. Я так думаю. Тому ми повинні знайти справжній мир, прийнятний для українського народу. Іншого шляху немає", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський висловився про проведення референдуму в Україні:

Що Зеленський говорив раніше про проведення референдуму

Як писав Главред, під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

"Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" або "ні". Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Переговорники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планують визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

29 грудня Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Коли може бути досягнута мирна угода: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії і тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

