В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

Американські чиновники ще не знають, за яких умов РФ погодиться на мир.

Що сказав Рубіо:

США не знають, чи справді Росія хоче закінчити війну

Американські чиновники продовжують перевіряти готовність України і РФ до поступок

Обидві сторони вже досягти прогресу у переговорах

На полях Мюнхенської безпекової конференції держсекретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо того, чи справді хоче країна-агресорка Росія закінчити війну в Україні.

Як повідомляє Clash Report, така думка американсього чиновника прозвучала у відповідь на запитання, чи справді РФ прагне досягти миру.

"Ми (адміністрація США – Главред) не знаємо. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну, як вони заявляють, і на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія погодиться, але ми будемо продовжувати це перевіряти", - наголосив він.

Водночас Рубіо зазначив, що за роки війни обидві сторони досягли прогресу, принаймні, на технічному рівні, а попереду в України та Росії нові переговори.

Чи закінчиться війна в Україні цього року - прогноз

Главред писав, що за словами секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, у разі відмови України поступатися територіями завершення війни у 2026 році або до літа 2026-го виглядає малоймовірним.

Водночас, навіть якщо піти на такі поступки, це може лише тимчасово зупинити противника - максимум на місяць, після чого російські війська перегрупуються на іншому напрямку, і бойові дії відновляться.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги, США готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі.

Раніше повідомлялося, що відмова кремлівського диктатора від гарантій безпеки Україні є більшою перешкодою на шляху до укладення мирної угоди, ніж позиція Києва щодо територій.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна не зазнає поразки у війні проти Росії, а питання безпеки та національних інтересів залишаються безумовним пріоритетом. Будь-які домовленості повинні бути справедливими й передбачати надійні гарантії для держави.

