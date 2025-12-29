Рус
Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

Анна Ярославська
29 грудня 2025, 08:39
США та Україна запускають наступний етап мирних переговорів.
Після зустрічі Трампа і Зеленського очікується робота з РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Буде створено робочу групу з досягнення миру в Україні
  • Група вестиме переговори з Росією
  • Сторони обговорюють шість документів, пов'язаних із мирним врегулюванням

У неділю, 28 грудня, відбулася зустріч президентів США та України - Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Перемовники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники. Про це стало відомо під час пресконференції Зеленського і Трампа, що відбулася після зустрічі в Мар-а-Лаго.

"Ця робоча група буде працювати з Росією. Між собою нам працювати мало сенсу", - заявив Дональд Трамп.

Американську сторону в робочій групі представлятимуть високопоставлені чиновники з адміністрації Трампа:

  • спецпредставник президента США Стів Віткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • генерал Джон Кейн;
  • держсекретар США Марко Рубіо;
  • міністр війни США Піт Хегсет та інші.

Володимир Зеленський, зі свого боку, зазначив, Україну можуть представляти:

  • секретар РНБО Рустем Умеров;
  • заступник глави МЗС Сергій Кислиця;
  • глава Генштабу Андрій Гнатов.

Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

Трамп уточнив, що для врегулювання останніх нез'ясованих пунктів мирного плану може знадобитися кілька тижнів.

За словами Зеленського, команди США та України продовжать роботу над усіма аспектами мирного плану і зустрінуться вже наступного тижня для фіналізації обумовлених питань.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Зустріч у Парижі

Як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України. За його словами, питання безпеки обговорювали під час онлайн-зустрічі з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Після загальної розмови Макрон і Зеленський провели окрему бесіду.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв.

Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто.

Трамп також відзначив досягнення прогресу.

"Ми вважали за доцільне поговорити з європейськими лідерами, і наша зустріч була чудовою. Ми обговорили, як дехто каже, 95 %, я не знаю, скільки відсотків, але ми досягли значного прогресу в питанні припинення цієї війни", - заявив президент США.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Коли може бути досягнута мирна угода: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу та не можуть призвести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії і тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
