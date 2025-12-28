Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Зеленський та Трамп обговорили мирний план і шляхи забезпечення безпеки для України та Європи.

Обговорення тривало понад 2,5 години / колаж: Главред, фото: Офіс президента Украини

Коротко:

Трамп і Зеленський провели зустріч у Флориді 28 грудня

Тривала понад 2,5 години, продовження у відеоформаті з ЄС

Головні теми: безпека Європи та мирний план для України

Перемовини між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським стартували у Флориді в неділю, 28 грудня, о 20:30 за київським часом.

Після двох з половиною годин зустріч завершилася, і наразі президенти продовжують обговорення у форматі відеоконференції з європейськими лідерами, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише Corriere Della Sera.

Позиція Італії

"Італія повністю підтримує ініціативи Сполучених Штатів", — зазначив Таяні. Він додав, що подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від того, чи погодиться Володимир Путін на запропоновані кроки.

Міністр також наголосив на важливості безпеки для всієї Європи: "Питання безпеки є ключовим не лише для України, а й для всієї Європи. ЄС має діяти спільно зі США, адже лише в єдності можна стати потужним партнером для завершення війни".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням власне на джерело, зустріч була змістовною.

"Дуже змістовно все пройшло. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час", — зазначило джерело.

Узгодження мирного плану

Під час спільної пресконференції президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за зустріч і повідомив про узгодження мирного плану.

"Ми обговорювали всі аспекти мирної угоди, і 20-пунктний мирний план узгоджений на 90%", — зазначив він. "Ми погодилися, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру, і наші команди продовжать працювати над усіма аспектами", — додав президент.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Оцінка прогресу та питання Донбасу

Трамп відзначив досягнення прогресу: "Ми вважали за доцільне поговорити з європейськими лідерами, і наша зустріч була чудовою. Ми обговорили, як дехто каже, 95 %, я не знаю, скільки відсотків, але ми досягли значного прогресу в питанні припинення цієї війни".

Водночас очільник Білого дому наголосив, що питання Донбасу ще не вирішене: "Питання Донбасу ще не вирішене, думаю, воно буде вирішене".

Він додав, що Росія може спробувати захопити нові території найближчими місяцями, тому "треба квапитися" з мирною угодою.

Запуск Запорізької АЕС

Президент США повідомив про спільну роботу Росії та України щодо запуску Запорізької АЕС: "Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію".

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що погодження України на американський "мирний план" не гарантує припинення бойових дій на фронті.

За його словами, навіть якщо Україна погодиться на план у нинішньому вигляді, це не зупинить конфлікт повністю. Можливе лише тимчасове зменшення інтенсивності боїв, але основна мета Росії — захоплення українських територій — залишатиметься незмінною.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Як писав Главред, Володимир Зеленський із Дональдом Трампом планують обговорити мирний план щодо завершення війни, однак, за даними Reuters, між ними існують суттєві розбіжності. Напруга зростає через удари РФ по Україні та різні підходи до питання Донбасу і Запорізької АЕС. Зеленський заявив, що спробує пом'якшити пропозиції США щодо виведення військ.

Крім того, президент США Дональд Трамп вважає, що існують усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Україна має здати Донбас для закінчення війни. Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

