Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Руслан Іваненко
28 грудня 2025, 23:34оновлено 29 грудня, 00:47
5937
Зеленський та Трамп обговорили мирний план і шляхи забезпечення безпеки для України та Європи.
Трамп, Зеленский
Обговорення тривало понад 2,5 години / колаж: Главред, фото: Офіс президента Украини

Коротко:

  • Трамп і Зеленський провели зустріч у Флориді 28 грудня
  • Тривала понад 2,5 години, продовження у відеоформаті з ЄС
  • Головні теми: безпека Європи та мирний план для України

Перемовини між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським стартували у Флориді в неділю, 28 грудня, о 20:30 за київським часом.

Після двох з половиною годин зустріч завершилася, і наразі президенти продовжують обговорення у форматі відеоконференції з європейськими лідерами, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише Corriere Della Sera.

відео дня

Позиція Італії

"Італія повністю підтримує ініціативи Сполучених Штатів", — зазначив Таяні. Він додав, що подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від того, чи погодиться Володимир Путін на запропоновані кроки.

Міністр також наголосив на важливості безпеки для всієї Європи: "Питання безпеки є ключовим не лише для України, а й для всієї Європи. ЄС має діяти спільно зі США, адже лише в єдності можна стати потужним партнером для завершення війни".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням власне на джерело, зустріч була змістовною.

"Дуже змістовно все пройшло. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час", — зазначило джерело.

Узгодження мирного плану

Під час спільної пресконференції президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за зустріч і повідомив про узгодження мирного плану.

"Ми обговорювали всі аспекти мирної угоди, і 20-пунктний мирний план узгоджений на 90%", — зазначив він. "Ми погодилися, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру, і наші команди продовжать працювати над усіма аспектами", — додав президент.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Оцінка прогресу та питання Донбасу

Трамп відзначив досягнення прогресу: "Ми вважали за доцільне поговорити з європейськими лідерами, і наша зустріч була чудовою. Ми обговорили, як дехто каже, 95 %, я не знаю, скільки відсотків, але ми досягли значного прогресу в питанні припинення цієї війни".

Водночас очільник Білого дому наголосив, що питання Донбасу ще не вирішене: "Питання Донбасу ще не вирішене, думаю, воно буде вирішене".

Він додав, що Росія може спробувати захопити нові території найближчими місяцями, тому "треба квапитися" з мирною угодою.

Запуск Запорізької АЕС

Президент США повідомив про спільну роботу Росії та України щодо запуску Запорізької АЕС: "Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію".

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що погодження України на американський "мирний план" не гарантує припинення бойових дій на фронті.

За його словами, навіть якщо Україна погодиться на план у нинішньому вигляді, це не зупинить конфлікт повністю. Можливе лише тимчасове зменшення інтенсивності боїв, але основна мета Росії — захоплення українських територій — залишатиметься незмінною.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Як писав Главред, Володимир Зеленський із Дональдом Трампом планують обговорити мирний план щодо завершення війни, однак, за даними Reuters, між ними існують суттєві розбіжності. Напруга зростає через удари РФ по Україні та різні підходи до питання Донбасу і Запорізької АЕС. Зеленський заявив, що спробує пом'якшити пропозиції США щодо виведення військ.

Крім того, президент США Дональд Трамп вважає, що існують усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Україна має здати Донбас для закінчення війни. Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зустріч Зеленського та Трампа мирні переговори Мирний план Трампа Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:34Світ
"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:49Україна
Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Останні новини

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

Реклама
21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

Реклама
19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

19:53

Пішла з життя Бріжіт Бардо: 6 найкращих фільмів з акторкою

19:39

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

19:32

Трамп провів "дуже хорошу" розмову з Путіним перед зустріччю з ЗеленськимВідео

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

18:45

Яка солярка перетвориться на "жижу" в мороз: результати великої перевірки АЗС

18:35

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:31

Деякі моменти вибішують, але я радий бути в арміїПогляд

18:23

Десятки росіян "продавили" кордон: у ЗСУ назвали місце прориву

17:50

"Боляче на це дивитися": Дорофєєва налякала синцями на тілі

17:50

Трамп може перекрутити мирний план: що це означає для України — журналіст

17:24

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:22

"Буде біда": майор ЗСУ назвав імовірні терміни нової війни РФ з Україною

17:16

Зарплати зростуть на 150%: кому уряд підвищить виплати з 1 січня

16:28

РФ зазнала рекордних втрат у боях за Гуляйполе і залучає нові резерви - спікер

16:25

Завершення війни в Україні: Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про мир

15:37

Всі станції проїхати можна за 12 хвилин - де в Україні найкоротше метро

Реклама
15:28

Чуб, шаровари і пояс: що в образі козака було правдою

15:25

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

15:12

Чому 29 грудня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

14:52

Україна та Росія домовилися про перемир'я, але є нюанс - МАГАТЕ

14:35

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

14:34

Добрий дідусь чи нічний жах: ким насправді є домовик

14:31

"Одягайтеся тепліше": синоптик попередила про сильний мороз

14:09

Багато спецпризначенців РФ ліквідували: СБС провели потужну операцію на Донеччині

14:02

Нафтові гіганти та бази у вогні: Сили оборони уразили одразу шість об'єктів РФВідео

13:53

Росіяни можуть завдати масованого удару на Новий рік: яке місто під загрозою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти