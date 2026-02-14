Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

Анна Косик
14 лютого 2026, 10:59
891
Унікальну успішну операцію провели майже в тилу противника.
омега, возвращение пленного
Український боєць перебував у полоні окупантів без кількох днів місяць / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CentromegaNGU

Що повідомив Яцюк:

  • Спецпризначенці визволили з російського полону українського бійця
  • Боєць "Омеги" перебував у полоні 27 днів
  • Після повернення з полону "Карата" відправили на лікування

На Покровському напрямку Центр спеціального призначення "Омега" провів унікальну операції, в ході якої вдалося звільнити з полону пораненого українського військового.

Про це у Facebook повідомив начальник ЦСП "Омега", генерал-майор Павло Яцюк. За його словами, операція проводилася майже у тилу противника на одному з найгарячіших напрямків фронту.

відео дня

Деталі операції зі звільнення українського бійця

Офіцера спецпризначенця з позивним "Карат" вдалося повернути з полону після 27 днів перебування у російській неволі. Під час операції українські військові також знищили 8 окупантів.

Зараз звільнений боєць 1 загону "Омега" прямує до Києва на лікування через отримане поранення.

"На відміну від країни-агресора ми своїх не кидаємо", - наголосив Яцюк.

Куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Владислава Селеньова, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу наразі не варто.

Зараз російські війська діють за логікою тиску саме там, де українська сторона демонструє слабкі місця. Експерт зазначив, що у випадку тимчасової втрати Покровська та Мирногорода 150-тисячне угруповання росіян може бути перекинуте на південний захід від Костянтинівки, можливо, західніше від Дружківки або на схід Запорізької області.

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink.

Раніше повідомлялося, що на півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в січні втрати російських сил істотно перевищили кількість нового поповнення. За його даними, мова йде майже про 32 тисячі втрат.

Більше новин:

Про персону: Павло Яцюк

Павло Яцюк - генерал-майор, начальник Центру спеціального призначення "Омега" НГУ (в/ч 3073). Доктор філософії в галузі права, кандидат політичних наук. Учасник бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НГУ військовополонені полонені звільнення Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

14:00Україна
ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

13:02Україна
В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

11:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яни Глущенко

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яни Глущенко

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Останні новини

14:00

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

13:43

"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

13:18

"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнанняВідео

13:04

Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

13:02

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
12:51

Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

12:46

Будинок виглядатиме на мільйон: які кольори роблять інтер'єр дорожчим

12:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

11:59

У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

Реклама
11:54

ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

11:52

"Пізно перевзулася": втікачка Maruv заспівала українською

11:50

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

10:59

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

10:55

Коли і як пересаджувати спатифілум, щоб він знову зацвів

10:44

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:32

"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

10:21

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

10:00

"Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, та розкрив головну мріюВідео

09:47

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

09:32

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

Реклама
09:31

Ідеальна пара для Близнюків: хто підходить їм на 100%, а хто - розіб'є серце

08:52

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:28

Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

08:18

Швидка шарлотка з яблуками: домашній десерт як із кафе

08:10

Бубка та Борзов: підводні камені звільнення з МОКПогляд

08:10

Що насправді зробив Гераскевич для України і світуПогляд

07:42

Удар був смертельним: Росія атакувала Україну, є жертва і постраждаліФото

06:10

Головний аксесуар сезону: що в тренді у 2026 році

05:57

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

05:23

Дуже смачна закуска, коли мало часу: рецепт курячого рулету у вафлі

05:02

"Як не цілуватися": Остапчук вивіз дружину до Барселони на День закоханих

04:41

Хрущовки, чешки, сталінки: у яких квартирах часів СРСР найкраще планування

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

03:48

Найкращі фільми 2025: найгучніші релізи, які вже вийшли

03:32

Пристрасть, вірність і контроль: астролог розкрила правду про те, які Скорпіони в коханні

02:50

Земля вступає в еру руйнівних кліматичних потрясінь: лякаючий прогноз

02:01

Що означає слово "стожари" з легендарної пісні Назарія Яремчука: відповідь здивує

01:41

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

00:27

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

13 лютого, п'ятниця
23:43

Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки

Реклама
23:19

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

23:10

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

23:03

Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів

22:45

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

22:42

Салат всього з трьох інгредієнтів: бомбічний рецептВідео

22:25

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:12

Агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні – експерт

22:05

Як розпізнати справді розумну людину: її видають 5 неочевидних ознак

21:41

Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі

21:13

У Києві екстрено змінюють формат навчання в школах та дитсадках: що треба знати

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти