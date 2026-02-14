Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

Унікальну успішну операцію провели майже в тилу противника.

https://glavred.net/front/specnazovcy-osvobodili-iz-rossiyskogo-plena-ukrainskogo-oficera-detali-10740707.html Посилання скопійоване

Український боєць перебував у полоні окупантів без кількох днів місяць / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CentromegaNGU

Що повідомив Яцюк:

Спецпризначенці визволили з російського полону українського бійця

Боєць "Омеги" перебував у полоні 27 днів

Після повернення з полону "Карата" відправили на лікування

На Покровському напрямку Центр спеціального призначення "Омега" провів унікальну операції, в ході якої вдалося звільнити з полону пораненого українського військового.

Про це у Facebook повідомив начальник ЦСП "Омега", генерал-майор Павло Яцюк. За його словами, операція проводилася майже у тилу противника на одному з найгарячіших напрямків фронту.

відео дня

Деталі операції зі звільнення українського бійця

Офіцера спецпризначенця з позивним "Карат" вдалося повернути з полону після 27 днів перебування у російській неволі. Під час операції українські військові також знищили 8 окупантів.

Зараз звільнений боєць 1 загону "Омега" прямує до Києва на лікування через отримане поранення.

"На відміну від країни-агресора ми своїх не кидаємо", - наголосив Яцюк.

Куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Владислава Селеньова, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу наразі не варто.

Зараз російські війська діють за логікою тиску саме там, де українська сторона демонструє слабкі місця. Експерт зазначив, що у випадку тимчасової втрати Покровська та Мирногорода 150-тисячне угруповання росіян може бути перекинуте на південний захід від Костянтинівки, можливо, західніше від Дружківки або на схід Запорізької області.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink.

Раніше повідомлялося, що на півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в січні втрати російських сил істотно перевищили кількість нового поповнення. За його даними, мова йде майже про 32 тисячі втрат.

Більше новин:

Про персону: Павло Яцюк Павло Яцюк - генерал-майор, начальник Центру спеціального призначення "Омега" НГУ (в/ч 3073). Доктор філософії в галузі права, кандидат політичних наук. Учасник бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред