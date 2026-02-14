Рус
"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

Христина Трохимчук
14 лютого 2026, 10:32
92
Співачка не хотіла засмучувати свою зіркову хрещену.
Ірина Білик про вагітність Аліни Гросу
Ірина Білик про вагітність Аліни Гросу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу, Ірина Білик

Ви дізнаєтеся:

  • Аліна Гросу дізналася стать дитини
  • Чому вона приховала його від Ірини Білик

Відома співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, нарешті дізналася стать довгоочікуваної дитини. Як зізналася артистка в Instagram, їй довелося приховати інформацію про стать малюка від своєї зіркової хрещеної Ірини Білик.

Під час гендер-паті Гросу дізналася, що чекає на хлопчика. Це стало шоком для всієї її родини — всі були впевнені, що співачка народить дочку. Сама Аліна стверджує, що для неї не була важлива стать дитини, адже поява дітей у родині — це велике щастя.

відео дня

"У більшості повний шок, тому що думали, що буде дівчинка, і мене запевняли в цьому - за якимись там забобонами. Але я точно була б рада в будь-якому випадку: і синові, і дочці, і відразу обом — як то кажуть, королівській двійні. Тому що в нашій родині дуже люблять дітей, і я давно вже хочу малюків — і чим більше, тим краще", — розповіла артистка.

Аліну Гросу запідозрили у вагітності
Аліна Гросу вагітна / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Особливо на тому, що Гросу народить дочку, наполягала Ірина Білик, яка стверджувала — в таких речах вона не помиляється. Впевненість зіркової хрещеної була настільки міцною, що Аліна навіть побоялася ділитися з нею інформацією про справжню стать дитини. Вона переживала, що Білик засмутиться.

"Ми приховували це від Ірочки Білик, тому що вона мені сказала, що буде дівчинка, і вона ніколи не помиляється. А я, коли дізналася, що наша манюнька — синочок, посоромилася їй сказати, що вона помилилася", — зізналася Гросу.

Через слова Ірини співачка навіть пішла на повторне УЗД, щоб виключити помилку. Однак лікарі впевнені — вона точно чекає на хлопчика.

Ірина Білик мовчала про брата
Ірина Білик — хрещена Аліни Гросу / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Я навіть після гендер-паті пішла ще раз перевірити все на УЗД. Там мені дуже добре показали, де пуповина, а де ні. Тому у нас гарантовано починається етап "цей чоловік тільки мій", синочок-кошичок, улюблена дитина", — поділилася Аліна Гросу.

Ірина Білик
Ірина Білик / інфографіка: Главред

Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

Ірина Білик Аліна Гросу новини шоу бізнесу
