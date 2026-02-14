"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

Співачка не хотіла засмучувати свою зіркову хрещену.

Ірина Білик про вагітність Аліни Гросу

Відома співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, нарешті дізналася стать довгоочікуваної дитини. Як зізналася артистка в Instagram, їй довелося приховати інформацію про стать малюка від своєї зіркової хрещеної Ірини Білик.

Під час гендер-паті Гросу дізналася, що чекає на хлопчика. Це стало шоком для всієї її родини — всі були впевнені, що співачка народить дочку. Сама Аліна стверджує, що для неї не була важлива стать дитини, адже поява дітей у родині — це велике щастя.

"У більшості повний шок, тому що думали, що буде дівчинка, і мене запевняли в цьому - за якимись там забобонами. Але я точно була б рада в будь-якому випадку: і синові, і дочці, і відразу обом — як то кажуть, королівській двійні. Тому що в нашій родині дуже люблять дітей, і я давно вже хочу малюків — і чим більше, тим краще", — розповіла артистка.

Аліна Гросу вагітна / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Особливо на тому, що Гросу народить дочку, наполягала Ірина Білик, яка стверджувала — в таких речах вона не помиляється. Впевненість зіркової хрещеної була настільки міцною, що Аліна навіть побоялася ділитися з нею інформацією про справжню стать дитини. Вона переживала, що Білик засмутиться.

"Ми приховували це від Ірочки Білик, тому що вона мені сказала, що буде дівчинка, і вона ніколи не помиляється. А я, коли дізналася, що наша манюнька — синочок, посоромилася їй сказати, що вона помилилася", — зізналася Гросу.

Через слова Ірини співачка навіть пішла на повторне УЗД, щоб виключити помилку. Однак лікарі впевнені — вона точно чекає на хлопчика.

Ірина Білик — хрещена Аліни Гросу / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Я навіть після гендер-паті пішла ще раз перевірити все на УЗД. Там мені дуже добре показали, де пуповина, а де ні. Тому у нас гарантовано починається етап "цей чоловік тільки мій", синочок-кошичок, улюблена дитина", — поділилася Аліна Гросу.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

