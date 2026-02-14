"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

Ви дізнаєтеся:
- Аліна Гросу дізналася стать дитини
- Чому вона приховала його від Ірини Білик
Відома співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, нарешті дізналася стать довгоочікуваної дитини. Як зізналася артистка в Instagram, їй довелося приховати інформацію про стать малюка від своєї зіркової хрещеної Ірини Білик.
Під час гендер-паті Гросу дізналася, що чекає на хлопчика. Це стало шоком для всієї її родини — всі були впевнені, що співачка народить дочку. Сама Аліна стверджує, що для неї не була важлива стать дитини, адже поява дітей у родині — це велике щастя.
"У більшості повний шок, тому що думали, що буде дівчинка, і мене запевняли в цьому - за якимись там забобонами. Але я точно була б рада в будь-якому випадку: і синові, і дочці, і відразу обом — як то кажуть, королівській двійні. Тому що в нашій родині дуже люблять дітей, і я давно вже хочу малюків — і чим більше, тим краще", — розповіла артистка.
Особливо на тому, що Гросу народить дочку, наполягала Ірина Білик, яка стверджувала — в таких речах вона не помиляється. Впевненість зіркової хрещеної була настільки міцною, що Аліна навіть побоялася ділитися з нею інформацією про справжню стать дитини. Вона переживала, що Білик засмутиться.
"Ми приховували це від Ірочки Білик, тому що вона мені сказала, що буде дівчинка, і вона ніколи не помиляється. А я, коли дізналася, що наша манюнька — синочок, посоромилася їй сказати, що вона помилилася", — зізналася Гросу.
Через слова Ірини співачка навіть пішла на повторне УЗД, щоб виключити помилку. Однак лікарі впевнені — вона точно чекає на хлопчика.
"Я навіть після гендер-паті пішла ще раз перевірити все на УЗД. Там мені дуже добре показали, де пуповина, а де ні. Тому у нас гарантовано починається етап "цей чоловік тільки мій", синочок-кошичок, улюблена дитина", — поділилася Аліна Гросу.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що дружина Володимира Остапчука розсекретила, де зараз перебуває з чоловіком. Виявилося, що пара насолоджується відпочинком у Барселоні в найромантичніше свято — День святого Валентина. Ведучий розсекретив, чому вони не взяли з собою дитину.
Також Андрій Федінчик у розмові з Аліною Шаманською розповів про свої емоції після того, як дізнався про зраду колишньої дружини Наталки Денисенко. Актор дав практичні поради про те, як впоратися з потрясінням і жити далі після зради партнера.
Вас може зацікавити:
- "Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, і розкрив головну мрію
- Дружина Віктора Павліка вирішила відмовитися від прізвища
- Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі
Про особу: Ірина Білик
Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред