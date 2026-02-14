"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

Очікується, що нові підходи дозволять змістити акцент з примусової мобілізації на контрактну форму служби.

https://glavred.net/ukraine/busifikaciya-mozhet-ostatsya-v-proshlom-ukraina-menyaet-podhod-k-mobilizacii-10740701.html Посилання скопійоване

Україна змінює підхід до мобілізації / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Федір Веніславський:

Частина мобілізованих готова підписати контракт терміном від 2 до 5 років

Зміни планують винести на широке обговорення найближчим часом

В Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур. Нові правила можуть представити вже в найближчі місяці. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, пише РБК-Україна.

За його словами, одним з ключових напрямків змін є збільшення кількості військових, які будуть проходити службу за контрактом. Очікується, що це дозволить зменшити частку мобілізації і зробити службу більш передбачуваною для громадян.

відео дня

"Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контракту, а мінімізуємо кількість мобілізованих, це зможе істотно змістити акценти в мобілізаційних заходах", - зазначив він.

Веніславський підкреслив, що частина мобілізованих готова підписати контракт терміном від двох до п'яти років, який передбачатиме матеріальні стимули і більш конкретні гарантії соціального та правового захисту.

Водночас, за його словами, питання потребує узгодження з урядом, зокрема з Міністерством фінансів, через необхідність забезпечення відповідних виплат.

За словами Веніславського, напрацьовані зміни планують винести на широке обговорення вже найближчим часом - приблизно в лютому-березні.

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі, там лютий-березень, ми вже це винесемо для широкого обговорення, для комунікації і для прийняття в парламенті", - сказав він.

Прогнозується, що нові підходи дозволять змістити акцент з примусової мобілізації на контрактну форму служби, що повинно зменшити кількість конфліктів і зробити систему більш передбачуваною.

Як повинна змінитися мобілізація в Україні - думка експерта

Мобілізація в Україні повинна набути системного підходу, що поєднує мобілізаційні заходи з повноцінним рекрутингом, прозорими правилами і реальною можливістю для громадян свідомо вибирати своє місце в обороні країни. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан, коментуючи заяви міністра оборони Федорова про необхідність змін в процесі мобілізації.

Кузан підкреслив, що мобілізацію слід розглядати комплексно - не тільки як примусові мобілізаційні заходи, а й як систему рекрутингу. На його думку, самого факту примусового призову недостатньо, адже українській армії потрібні підготовлені та мотивовані бійці, і саме це повинен забезпечувати механізм набору персоналу поряд з мобілізацією.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні досі не сформована системна державна політика з підготовки та продовження мобілізації, зазначив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Військовослужбовці за програмою "Контракт 18-24" повинні мати гарантоване право на відстрочку. Про це повідомив 10 лютого міністр оборони України Михайло Федоров.

При цьому військові та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) не мають законних підстав затримувати громадян або утримувати їх у приміщеннях ТЦК і СП, підкреслив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Вас може зацікавити:

Про особу: Федір Веніславський Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі держави та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред