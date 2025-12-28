Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

У Кремлі заявили, що телефонна розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони.

Телефонна розмова Путіна і Трампа тривала 1 годину 15 хвилин

За підсумками сьогоднішньої зустрічі із Зеленським Трамп знову зателефонує Путіну

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ.

За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони, мала "дружній, доброзичливий і діловий характер" і тривала 1 годину 15 хвилин.

"Президенти Росії і США дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що пропоноване українцями і європейцями тимчасове припинення вогню під приводом підготовки до референдуму або під іншими приводами веде лише до затягування конфлікту і загрожує відновленням бойових дій", - заявив Ушаков.

За його словами, для остаточного припинення війни Київ має "не зволікаючи" ухвалити рішення щодо Донбасу "з урахуванням ситуації, що складається на фронтах".

При цьому Трамп, якщо вірити Ушакову, сказав, що "переконався в прагненні Росії до політико-дипломатичного врегулювання, саме з урахуванням цього він має намір вибудовувати сьогоднішні переговори із Зеленським".

Крім того, два лідери обмінялися серією реверансів. Трамп заявив про вражаючі перспективи економічного співробітництва США з Росією та Україною в разі завершення війни. Також співрозмовники обмінялися новорічними привітаннями і побажали щастя "народам двох країн".

За словами Ушакова, за підсумками сьогоднішньої зустрічі із Зеленським Трамп знову зателефонує Путіну.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав'яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії - захоплення українських територій.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський із Дональдом Трампом планують обговорити мирний план щодо завершення війни, однак, за даними Reuters, між ними існують суттєві розбіжності. Напруга зростає через удари РФ по Україні та різні підходи до питання Донбасу і Запорізької АЕС. Зеленський заявив, що спробує пом'якшити пропозиції США щодо виведення військ.

Також Зеленський заявив під час розмови з європейськими лідерами, що Україна готова відвести війська від лінії фронту для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови дзеркальних дій з боку Росії. Президент підкреслив, що Київ потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, зокрема механізму реагування в разі порушень РФ.

Як повідомляв Главред, напередодні Путін заявив, що якщо Україна не погодиться на "мирне завершення війни" за його умовами, Росія вирішить завдання збройним шляхом. Він похвалив армію РФ і повторив традиційні тези про те, що війну почала не Росія.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

