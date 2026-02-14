В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

Що сказав Гринь:
- Поодинокі землетруси в Україні можуть повторюватися протягом місяців
- Передбачити час і місце нового підземного поштовху в Україні неможливо
За останні декілька днів в Україні зафіксували низку сейсмічних подій у різних регіонах. Наскільки тривалим може бути процес поодиноких землетрусів в Україні в інтерв'ю Главреду розповів доктор фізико-математичних наук та провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ) Дмитро Гринь.
За його словами, якщо подивитися на великі землетруси, наприклад, у Туреччині, після основного сильного поштовху часто йде серія афтершоків - тобто землетрусів меншої інтенсивності.
"Їх може бути сотні, і вони відбуваються протягом 3-4 днів або тижнів поблизу епіцентру основного землетрусу. Це пов'язано з тим, що великі тектонічні плити після сильного зсуву ще продовжують перерозподіляти накопичену енергію", - пояснив він.
В Україні ж, наприклад, у районі Полтавської області, геологічна будова така, що великі плити особливо не мають куди рухатися. Тому енергія перерозподіляється поступово: у розломах виникає тертя, відбувається розвантаження як землетрусів, потім на деякий час активність зупиняється.
"Через тиждень-два чи три може початися новий поштовх, коли накопичується нова енергія. Такі поодинокі землетруси можуть повторюватися протягом місяця, двох або навіть трьох, доки енергія повністю не перерозподілиться в масивах земної кори. Після цього активність заспокоюється, і сейсмічна активність може перейти до іншого регіону, наприклад, у Кривий Ріг чи іншу частину України, де також відбуваються великі глибинні розломи", - додав спеціаліст.
Чи можна передбачити час та місце цих подій
Гринь зауважив, що визначити чи змоделювати все, що відбувається на великих глибинах неможливо. Цей процес є природнім, не пов'язаний з техногенними факторами, тому не контролюється.
"Глибина більшості українських землетрусів становить приблизно 5-7, іноді до 10 км. Це надто великі глибини і надто велика маса порід, щоб людство могло згенерувати достатню енергію для створення землетрусу. Тобто на цьому етапі це поза можливостями людини", - наголосив він.
Де в Україні можливі поштовхи до 7 балів - думка експерта
Главред писав, що за словами Дмитра Гриня, у Києві, згідно з державними будівельними нормами та картами сейсмічного районування, очікувана інтенсивність поштовхів становить близько 6 балів. Натомість у Вінницькій та Чернівецькій областях можливі сильніші коливання - понад 6 балів, інколи до 6,5.
Сім балів - це вже, як правило, інтенсивність поблизу епіцентру землетрусу. Такі показники, як наголосив фахівець, не є фантастичними для території України.
Землетруси в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала ввечері, 6 лютого. Епіцентр був поблизу села Мільці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.
За декілька днів до цього, 2 лютого, в Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчули одразу у кількох регіонах. Епіцентр знаходився на глибині 10 км у Азовському морі.
Напередодні, у грудні 2025 року, також в Тернопільській області було зафіксовано невеликий землетрус магнітудою 2,9 бала. Поштовхи відчувалися в Чортківському районі, зокрема в Мельниці-Подільській громаді, де сейсмічна активність зазвичай спостерігається рідко.
Про персону: Дмитро Гринь
Дмитро Миколайович Гринь — український науковець-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України (НАНУ).
Один із провідних українських експертів із землетрусів і сейсмічної активності, регулярно коментує для медіа природні причини землетрусів в Україні та сусідніх регіонах, сейсмічні ризики для різних областей України, вплив людської діяльності та вибухів на сейсмічність.
