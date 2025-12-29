Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

Анна Ярославська
29 грудня 2025, 06:56
194
Країни коаліції узгодять внесок у безпеку України на початку 2026 року.
Макрон, Зеленський
Макрон і Зеленський провели переговори 28 грудня / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Макрон заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України
  • На початку січня країни "коаліції рішучих" зберуться в Парижі
  • На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України

У питаннях гарантій безпеки для України є прогрес, і вже на початку січня буде вирішено питання внеску кожної з країн, які входять до "коаліції рішучих". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Увечері 28 грудня Макрон разом із кількома європейськими лідерами провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом. Після відбулася розмова із Зеленським віч-на-віч.

відео дня

"Ми добиваємося прогресу в питанні гарантій безпеки, які матимуть центральне значення для побудови справедливого і міцного світу", - написав президент Франції.

За його словами, на початку січня країни Коаліції охочих зберуться в Парижі, щоб завершити узгодження конкретних внесків кожної країни.

Скриншот

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв.

Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто.

Трамп також відзначив досягнення прогресу.

"Ми вважали за доцільне поговорити з європейськими лідерами, і наша зустріч була чудовою. Ми обговорили, як дехто каже, 95 %, я не знаю, скільки відсотків, але ми досягли значного прогресу в питанні припинення цієї війни", - заявив президент США.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Кремль готує пастку Трампу: думка експерта

Країна-агресор РФ хоче більше, ніж просто капітуляції України. Кремль прагне послабити Сполучені Штати Америки. Таку думку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"У Путіна і Кремля зараз є величезна спокуса використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів. І гра в переговори про Україну може бути одним з інструментів ослаблення США через використання слабких сторін Трампа - нарцисизму і патологічної жадібності до слави і грошей", - зазначив Горбач.

За словами експерта, коли США будуть ослаблені внаслідок помилкової політики Трампа, РФ отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів - не тільки в Україні, а й у Європі, і в інших частинах світу.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гельсінкі Еммануель Макрон новини України та світу мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

08:03Україна
У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

07:32Війна
Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Останні новини

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Реклама
02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

Реклама
22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

19:53

Пішла з життя Бріжіт Бардо: 6 найкращих фільмів з акторкою

19:39

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

19:32

Трамп провів "дуже хорошу" розмову з Путіним перед зустріччю з ЗеленськимВідео

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

Реклама
18:45

Яка солярка перетвориться на "жижу" в мороз: результати великої перевірки АЗС

18:35

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:31

Деякі моменти вибішують, але я радий бути в арміїПогляд

18:23

Десятки росіян "продавили" кордон: у ЗСУ назвали місце прориву

17:50

"Боляче на це дивитися": Дорофєєва налякала синцями на тілі

17:50

Трамп може перекрутити мирний план: що це означає для України — журналіст

17:24

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:22

"Буде біда": майор ЗСУ назвав імовірні терміни нової війни РФ з Україною

17:16

Зарплати зростуть на 150%: кому уряд підвищить виплати з 1 січня

16:28

РФ зазнала рекордних втрат у боях за Гуляйполе і залучає нові резерви - спікер

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти