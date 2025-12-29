Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

Країни коаліції узгодять внесок у безпеку України на початку 2026 року.

Макрон і Зеленський провели переговори 28 грудня / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Макрон заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України

На початку січня країни "коаліції рішучих" зберуться в Парижі

На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України

У питаннях гарантій безпеки для України є прогрес, і вже на початку січня буде вирішено питання внеску кожної з країн, які входять до "коаліції рішучих". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Увечері 28 грудня Макрон разом із кількома європейськими лідерами провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом. Після відбулася розмова із Зеленським віч-на-віч.

"Ми добиваємося прогресу в питанні гарантій безпеки, які матимуть центральне значення для побудови справедливого і міцного світу", - написав президент Франції.

За його словами, на початку січня країни Коаліції охочих зберуться в Парижі, щоб завершити узгодження конкретних внесків кожної країни.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв.

Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто.

Трамп також відзначив досягнення прогресу.

"Ми вважали за доцільне поговорити з європейськими лідерами, і наша зустріч була чудовою. Ми обговорили, як дехто каже, 95 %, я не знаю, скільки відсотків, але ми досягли значного прогресу в питанні припинення цієї війни", - заявив президент США.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Кремль готує пастку Трампу: думка експерта

Країна-агресор РФ хоче більше, ніж просто капітуляції України. Кремль прагне послабити Сполучені Штати Америки. Таку думку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"У Путіна і Кремля зараз є величезна спокуса використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів. І гра в переговори про Україну може бути одним з інструментів ослаблення США через використання слабких сторін Трампа - нарцисизму і патологічної жадібності до слави і грошей", - зазначив Горбач.

За словами експерта, коли США будуть ослаблені внаслідок помилкової політики Трампа, РФ отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів - не тільки в Україні, а й у Європі, і в інших частинах світу.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

