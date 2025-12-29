Рус
Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2025, 11:37оновлено 29 грудня, 13:57
Сторони обговорили питання гарантій безпеки для України на кілька десятків років.
Зеленський розповів подробиці переговорів з Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом.

Вони обговорили мирний план із 20-ти пунктів та гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Гарантії безпеки

Президент України запропонував Трампу надати сильні гарантії безпеки на 30-50 років. Американський президент пообіцяв їх розглянути.

"Я сказав йому, що у нас вже війна йде і вона вже майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми би дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", - сказав Зеленський.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Зустріч з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором у будь-якому форматі. При цьому важливим для нього залишається те, щоб слова і дії Путіна співпадали.

Нині російські атаки лише підтверджують небажання Путіна завершувати війну.

"Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам - куди йти, що захоплювати тощо ... Я сказав президенту США, що, на мій погляд, вони трішечки мають різний характер, всі ці меседжі. Але ще раз: як зустрічатись, в якому форматі домовлятись - нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали", - підкреслив президент України.

Репарації від РФ

Україна вимагатиме від Росії виплати репарації за завдані руйнування та шкоду внаслідок повномасштабного вторгнення.

"Передусім ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші, і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсацією, тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово "репарації", скажу чесно. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу", - сказав Зеленський.

Також він додав, що Києву вдалося домовитись із європейськими партнерами щодо питання репараційних кредитів за рахунок заморожених російських активів.

"Перші 100 мільярдів ми отримаємо в найближчі два роки, однаковими траншами. Якщо не буде війни, і дай Боже, щоб не було війни, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист", - додав Зеленський.

Проведення референдуму

Президент наголосив н атому, що 20-пунктний план повинен бути закріплений на всеукраїнському референдумі. Для проведення референдуму знадобиться 60 днів, каже Зеленський. Однак Путін не погоджується на таке припинення вогню заради безпечного проведення референдуму.

"Росіяни не хочуть давати нам припинення вогню, просто на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. А це для нас... 60 днів. Ми розуміємо, що потрібно хоча б 60 днів… І Росія хоче продовжувати тиснути на нас. А чим? Це продовженням війною, ракетами, артилерією тощо. Тому ми за це боремось", – додав Зеленський.

Припинення вогню

Якщо Росія погодиться на припинення вогню, то моніторинг будуть забезпечувати партнери.

"Технічний моніторинг і присутність також буде. Зрозуміло... Всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", – сказав Зеленський.

Однак поки не йдеться про контроль демілітаризованої зони, якщо вона буде встановлена.

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

29 грудня Главред із посиланням на президентів розповів, що чекає на Україну найближчими тижнями. Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

