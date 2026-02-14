"Пізно перевзулася": втікачка Maruv заспівала українською

Maruv вирішила випустити пісню українською мовою.

Скандальна співачка Maruv, яка продовжує співпрацю з росіянами після початку повномасштабного вторгнення, вирішила згадати про свою батьківщину і записала трек українською мовою. Уривок вона опублікувала в TikTok і зіткнулася з критикою співвітчизників.

Співачка вирішила використовувати в співі і тексті натяки на український фольклор. Як стало зрозуміло зі звукової доріжки, новий трек буде називатися "Казала".

"Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси", — співає Maruv.

Maruv зараз / скрін з відео

Однак такого творчого пориву українці не оцінили. Під відео співачки з'явилися коментарі про те, що вона пізно схаменулася зі своєю любов'ю до батьківщини і української мови після свідомого вибору працювати в країні-агресорі.

"Пізно перевзулася, дуже пізно..."

"А що, крім України більше нікому не потрібна?"

"Виходить однією ж на два крісла"

"Що там по війні?"

Maruv позиція / скрін з відео

Паралельно артистка не соромиться випускати треки російською мовою. Цікаво, що в новій російськомовній пісні був використаний занадто гучний звук грому, який нагадав слухачам вибух. Maruv вирішила іронізувати і відповіла, що це було зроблено для повного занурення.

Maruv відповіла шанувальнику / скрін з TikTok

Maruv про війну РФ проти України

З початку повномасштабного вторгнення в 2022 році артистка не робила прямих заяв із засудженням дій Росії. Maruv фактично обрала стратегію мовчання, продовжуючи випускати пісні (як російською, так і англійською мовами) і виступати, в тому числі за кордоном (наприклад, в Дубаї). Раніше через умови контракту з Національною громадською телерадіокомпанією України (НГТУ), яка вимагала припинити гастролі в РФ, співачка відмовилася представляти країну на Євробаченні-2019.

Про персону: Maruv — співачка, композиторка з України, переможниця Національного відбору на 64-й пісенний конкурс "Євробачення" з піснею "Siren Song", повідомляє Вікіпедія. Через відмову підписати контракт і наявність гастрольної діяльності в Росії її участь в Євробаченні від України була скасована. Відома тим, що, незважаючи на російсько-українську війну, продовжила виступати в Росії, що негативно сприйняли в Україні. У квітні 2021 року випустила кліп з Філіпом Кіркоровим, а 23 липня стала ведучою російського телеканалу "Муз-ТВ".

