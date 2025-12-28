Напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає: ЗМІ назвали причину

Український лідер налаштований на серйозну розмову щодо надважливих для України питань.

Стало відомо, що обговорюватимуть український і американський лідери / Колаж: Главред, фото УНІАН, Офіс президента України

Головне:

Зустріч Зеленського і Трампа може бути напруженою

В України і США все ще залишаються розбіжності щодо деяких критично важливих питань

Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув у США для проведення зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Вони мають на меті продовжити обговорення мирного плану для припинення війни.

Але, як повідомляє Reuters, напруга перед зустріччю лідерів підвищується, бо президенти зіткнуться з "суттєвими розбіжностями щодо ключових питань". Ситуація ускладнюється, зокрема, через провокативні повітряні атаки країни-агресорки Росії на Україну.

Через що може виникнути напруга між Зеленським і Трампом

Президент України напередодні повідомив журналістам, що планує під час цієї зустрічі обговорити долю Донбасу та майбутнє Запорізької АЕС, яка зараз знаходиться в окупації.

Зеленський наголошував, що все ще сподівається пом'якшити пропозицію США про повне виведення українських військ із Донбасу. В іншому випадку увесь план із 20 пунктів буде винесено на референдум.

Що Трамп планує робити після зустрічі з Зеленським

Главред писав, що президент США сказав, що сподівається на продуктивну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо, він вважає, що "все пройде добре".

А після розмови з українським лідером Трамп налаштований на ще одну розмову - з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Президент США сказав, що розмова може відбутися "так скоро, як тільки захоче".

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 28 грудня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, на якій лідери планують обговорити перспективи мирного врегулювання війни та узгодити позиції щодо багатостороннього плану, який охоплює інтереси України, США, Європи та Росії.

Президент України під час спілкування з журналістами заявив, що зустріч з американським колегою відбудеться у публічному форматі та стане свідченням прогресу в переговорах між Україною і Сполученими Штатами.

Згодом стало відомо, що і президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо майбутньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

