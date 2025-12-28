Рус
"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

Віталій Кірсанов
28 грудня 2025, 21:49
178
Трамп переконує, що Україна матиме "величезні економічні блага", якщо укладе мирну угоду, і отримає їх "дуже швидко".
Коротко:

  • Трамп вважає, що Путін "серйозно налаштований на мир"
  • Україна матиме "величезні економічні блага", пообіцяв Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що існують усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, Трамп висловив переконання, що Володимир Путін "серйозно налаштований на мир".

відео дня

"Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду. Я дійсно вірю, що у нас є передумови для угоди, яка буде хорошою для України, хорошою для всіх. Немає нічого важливішого", - сказав Трамп.

Він додав, що для України буде "міцна" угода про безпеку, і "європейські країни дуже активно залучені".

"Я відчуваю, що європейські країни були дійсно чудовими, і вони дуже підтримують цю зустріч і прагнуть укласти угоду. Вони всі чудові люди", - сказав американський лідер.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих термінів укладення мирної угоди, президент США заявив, що в нього "немає дедлайнів".

"Ми на фінальному етапі переговорів. Побачимо. Це або припиниться, або триватиме дуже довго. Мільйони людей буде вбито, смертей, яких можна уникнути", - заявив Трамп.

Глава Білого дому переконує, що Україна матиме "величезні економічні блага", якщо укладе мирну угоду, і отримає їх "дуже швидко".

Трамп також прокоментував учорашню масовану атаку РФ на українську енергетику.

"Україна також здійснила кілька дуже сильних атак, і я не оцінюю це негативно. У різних частинах Росії сталися вибухи", - сказав він.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав'яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії - захоплення українських територій.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський із Дональдом Трампом планують обговорити мирний план щодо завершення війни, однак, за даними Reuters, між ними існують суттєві розбіжності. Напруга зростає через удари РФ по Україні та різні підходи до питання Донбасу і Запорізької АЕС. Зеленський заявив, що спробує пом'якшити пропозиції США щодо виведення військ.

Також Зеленський заявив під час розмови з європейськими лідерами, що Україна готова відвести війська від лінії фронту для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови дзеркальних дій з боку Росії. Президент підкреслив, що Київ потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, зокрема механізму реагування в разі порушень РФ.

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Україна має здати Донбас для закінчення війни. Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков.

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Зеленського та Трампа Трамп новини Путін новини війна Росії та України Доленосна зустріч Зеленського і Трампа
"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:49Україна

