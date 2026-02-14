Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

Питання територій турбує Путіна менше, ніж інший важливий пункт переговорів.

Чому Росія гальмує переговори / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

Путіну не так важливі території, як позбавлення України гарантій безпеки

Кремль приховує своє небажання йти на поступки у переговорах

РФ все ще хоче реалізувати воєнні цілі Путіна

Відмова кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна від гарантій безпеки Україні є більшою перешкодою на шляху до укладення мирної угоди, ніж позиція Києва щодо територій.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Кремль докладає зусилля, аби зобразити Україну, як головну перешкоду та приховати власне небажання йти на поступки.

Крім цього, представники РФ постійно гальмують та затягують переговорний процес, щоб паралельно подвоювати зусилля над досягненням початкових воєнних цілей Путіна, серед них:

повне виведення ЗСУ з територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;

відмова Києва від прагнень до членства в НАТО та зобов’язання щодо нейтралітету;

демілітаризація і денацифікація України;

міжнародне визнання незаконних анексій РФ чотирьох українських областей та Криму в міжнародних угодах;

скасування всіх західних санкцій проти Росії.

За яким сценарієм може закінчитися війна в Україні

Главред писав, що за словами члена парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського, переговорний процес може відкрити для України можливість у березні-квітні завершити війну на нинішній лінії фронту без необхідності виведення українських підрозділів із Донецької області.

Він зазначив, що сам факт проведення перемовин за участю трьох сторін, а в перспективі - й із залученням європейських партнерів, свідчить про усвідомлення Росією того, що війна фактично зайшла в глухий кут.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі. Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення - уперше в історії України.

Раніше повідомлялося, що Україна, США та країна-агресорка Росія готуються до чергового раунду переговорів у Женеві, який відбуватиметься протягом двох днів вже наступного тижня.

Напередодні ЗМІ писали, що Дональд Трамп найближчим часом може вийти з мирних переговорів щодо України. Рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

