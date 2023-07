Кількість жертв удару РФ по Краматорську зросла: померла українська письменниця

Вікторія Амеліна отримала важкі поранення. Лікарі й парамедики в Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, не змогли.

https://glavred.net/ukraine/chislo-zhertv-udara-rf-po-kramatorsku-vyroslo-umerla-ukrainskaya-pisatelnica-10482655.html Посилання скопійоване

Вікторія Амеліна була в ресторані Ria Lounge, куди влучила ракета окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/amelina.victoria

Кількість жертв ракетного удару РФ по Краматорську 27 червня зросла до 13 осіб. У лікарні Дніпра померла письменниця Вікторія Амеліна. Лікарі намагалися врятувати її життя, але, на жаль, не змогли.

Вікторія була в ресторані Ria Lounge, куди влучила ракета окупантів, разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників. Жінка отримала важкі поранення. Її життя обірвалося 1 липня. Про це повідомили на сайті громадської організації PEN Ukraine.

"Лікарі й парамедики в Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч з нею були її рідні та друзі", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Вікторія Амеліна - письменниця, член Українського ПЕН і документатор російських військових злочинів у правозахисній організації Truth Hounds. Вона документувала злочини Росії на деокупованих територіях на Сході, Півдні та півночі України, зокрема, на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Влітку 2022-го Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Також Амеліна працювала над своєю першою нон-фікшною книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. У цій книзі вона розповідає про українських жінок, які документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.

Вікторія Амеліна / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості та створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських військових злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.

Вкиторія Амеліна / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, проте незабаром вирішила повернутися в Україну. 2007 року здобула ступінь магістра комп'ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005-2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.

У 2014 році вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопада, або Homo Compatiens". Книга увійшла в десятку кращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року - 2014". Наступного року роман був перевиданий, і він увійшов до короткого списку премії Валерія Шевчука.

Вікторія Амеліна / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Будинок для дому" був перекладений на іспанську мову.

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.

У тому ж році заснувала Нью-йоркський літературний фестиваль, який проходив в селищі Нью-Йорк в Бахмутському районі Донецької області.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Інші новини: