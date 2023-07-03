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Кількість жертв удару РФ по Краматорську зросла: померла українська письменниця

Анна Ярославська
3 липня 2023, 06:48 оновлено 3 липня, 06:55
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Вікторія Амеліна отримала важкі поранення. Лікарі й парамедики в Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, не змогли.
Вікторія Амеліна
Вікторія Амеліна була в ресторані Ria Lounge, куди влучила ракета окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/amelina.victoria

Кількість жертв ракетного удару РФ по Краматорську 27 червня зросла до 13 осіб. У лікарні Дніпра померла письменниця Вікторія Амеліна. Лікарі намагалися врятувати її життя, але, на жаль, не змогли.

Вікторія була в ресторані Ria Lounge, куди влучила ракета окупантів, разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників. Жінка отримала важкі поранення. Її життя обірвалося 1 липня. Про це повідомили на сайті громадської організації PEN Ukraine.

"Лікарі й парамедики в Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч з нею були її рідні та друзі", – йдеться у повідомленні.

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Вікторія Амеліна - письменниця, член Українського ПЕН і документатор російських військових злочинів у правозахисній організації Truth Hounds. Вона документувала злочини Росії на деокупованих територіях на Сході, Півдні та півночі України, зокрема, на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Вікторія Амеліна
Влітку 2022-го Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Також Амеліна працювала над своєю першою нон-фікшною книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. У цій книзі вона розповідає про українських жінок, які документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.

Вікторія Амеліна
Вікторія Амеліна / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості та створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських військових злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.

Вкиторія Амеліна
Вкиторія Амеліна / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, проте незабаром вирішила повернутися в Україну. 2007 року здобула ступінь магістра комп'ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005-2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.

У 2014 році вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопада, або Homo Compatiens". Книга увійшла в десятку кращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року - 2014". Наступного року роман був перевиданий, і він увійшов до короткого списку премії Валерія Шевчука.

Вікторія Амеліна
Вікторія Амеліна / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Будинок для дому" був перекладений на іспанську мову.

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.

У тому ж році заснувала Нью-йоркський літературний фестиваль, який проходив в селищі Нью-Йорк в Бахмутському районі Донецької області.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Інші новини:

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