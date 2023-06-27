Росіяни вдарили по центру Краматорська: "прилетіло" у кафе з людьми

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
"Росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання – с. Біленьке", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, росіяни атакували місце біля закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей".
"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють", - сказав Кириленко.
Глава області додав, що на місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим.
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