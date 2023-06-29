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У кафе було дитяче свято: волонтер із США розповів про удар РФ по Краматорську

Анна Ярославська
29 червня 2023, 07:25 оновлено 29 червня, 07:39
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Американський доброволець Нік Дакворт разом з командою був у закладі. Їм врятувало життя те, що їхній столик був на вулиці.
Нік Дакворт, Краматорськ
Нік Дакворт розповів про ракетний удар РФ по Краматорську / Колаж: Главред, фото: Facebook Nick Duckworth

Під час ракетного удару РФ по кафе у Краматорську увечері у вівторок, 27 червня, в закладі було дитяче свято. Про це розповів американський доброволець в Україні Нік Дакворт.

За його словами, він був у ресторані Ria Lounge, коли туди влучила російська ракета. Це було приблизно о 19:30, пише CNN. У цей час у закладі було свято для дітей.

"Було дитяче свято, багато інших гуманітарних працівників, журналістів", - розповів він.

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"Я пам'ятаю, як намагався сказати своїй команді, щоб вона спускалася в укриття, але не встиг до того, як ракета прилетіла", — додав Дакворт.

Волонтер зазначив, що багато людей отримали травми.

"Я побіг допомагати перекладачеві журналістської команди, у якого були важкі травми. Також на місце події прибув фельдшер нашої команди, я побіг до ресторану, щоб почати оцінювати, де допомога потрібна найбільше. Там була дівчина, притиснута дахом і колоною. А також я почав допомагати переміщати уламки там, щоб звільнити всіх людей, яких притиснуло", — розповів він.

За словами Дакворта, йому та його команді врятував життя той факт, що офіціантові в останню хвилину вдалося знайти для них столик зовні.

"Єдиний вільний всередині стіл був би похований під уламками", — сказав чоловік.

Він і його колеги, зокрема британський волонтер Мо Хорнік, відбулися лише легкими травмами.

  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Дакворт перебуває в Україні близько 14 місяців, працює в гуманітарній благодійній організації, що доставляє допомогу мирним жителям у прифронтових селах. Він часто писав у Facebook про доставку медикаментів та інших продуктів у прифронтові райони на сході України.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

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