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"Знищили 50 офіцерів": росіяни видали цинічну брехню про ракетний удар по Краматорську

Юлія Куришко
29 червня 2023, 14:56 оновлено 29 червня, 15:00
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Після ракетного удару, який Росія завдала по Краматорську 27 червня, відомо про 12 загиблих - серед них троє дітей.
'Знищили 50 офіцерів': росіяни видали цинічну брехню про ракетний удар по Краматорську
Росіяни вдарили по Краматорську / колаж: Главред, фото: t.me/kramatorsk_rada, скріншот: відео

Російські окупанти 27 червня жорстоко вдарили прямо по центру Краматорська Донецької області, де було велике скупчення людей. Російська ракета прилетіла по місцевому ресторану, де відпочивали мирні люди.

Російська влада збрехала, що вони ніби влучили у пункт дислокації однієї із бригад ЗСУ. Також вони заявили, нібито знищили генералів та офіцерів ЗСУ разом із іноземними найманцями.

"За уточненою інформацією, внаслідок удару 27 червня за пунктом тимчасової дислокації 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ в Краматорську знищено двох генералів, до 50 офіцерів ЗСУ, до 20 іноземних найманців і військових радників, які брали участь у нараді", - йдеться у заяві Міноборони РФ.

відео дня

Ракетний удар по Краматорську 27 червня

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей. Відомо про 10 загиблих.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, бо "там було велике скупчення людей". Загарбники вдарили по кафе, де буо дуже людно. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

У кафе було дитяче свято. Волонтер із США розповів про удар РФ по Краматорську. Американський доброволець Нік Дакворт разом з командою був у закладі. Їм врятувало життя те, що їхній столик був на вулиці.

Російська ракета відібрала життя у трьох дітей, серед яких – сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. У міськраді розповіли, що дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня.

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